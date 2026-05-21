Busta Rhymes recibirá premio de composición de canciones en evento Anti Social Camp de NYC

Busta Rhymes clásicos desde “¡Woo Hah!! Got You All in Check” hasta “Gimme Some More” son muestras de uno de los raperos más ágiles, melódicos y excentricos de todos los tiempos, pero también son triunfos de la composición musical. El evento anual de composición de canciones de la ciudad de Nueva York, Anti Social Camp, celebrará ese aspecto de la artesanía de Busta el próximo mes, presentándole con su premio anual ICON.

La leyenda del rap recibirá su premio y participará en una entrevista en vivo sobre el arte de la composición de canciones en el evento de inicio del 8 de junio, la conferencia de música Anti Social de un día de iHeartRadio. La entrevista se llevará a cabo en el Teatro Frederick Loewe de NYU Steinhardt, gratuita para miembros del público que se registren como parte del Mes de la Música de Nueva York. Anti Social Camp continuará con sesiones de grabación, paneles y eventos públicos repartidos por la ciudad, hasta el 12 de junio.

“Estoy muy honrado de recibir este premio ICON de Anti Social Camp”, dijo Busta en un comunicado. “La composición de canciones es una parte tan importante de este negocio y de cómo nosotros, como artistas, expresamos lo que sentimos y los mensajes que esperamos compartir con los oyentes. Lo que he aprendido sobre Anti Social Camp es que crea un espacio seguro e inspirador para que los compositores hagan exactamente eso”.

Uniendo a Busta en la lista de oradores, panelistas y participantes del campamento de composición de canciones de este año se encuentran el vocalista de R&B experimental serpentwithfeet, Erick the Architect de Flatbush Zombies, y la banda indie de Brooklyn Pom Pom Squad, además de otros 200 escritores, productores y artistas.

El cantautor Danny Ross lanzó Anti Social Camp en 2021, basándose en un colectivo de productores de Nueva York formado durante la pandemia. “Las personas brillantes detrás de nuestras canciones favoritas necesitan un sentido de comunidad tanto como cualquiera”, dijo Ross en un comunicado. “Anti Social Camp fue construido por artistas, para artistas. Estoy emocionado de ver cómo crece en todo el mundo”. Una edición en Londres se lanzó el otoño pasado con Jamie Cullum y Billy Bragg entre sus cabezas de cartel, y una segunda carrera en el Reino Unido está programada para mediados de noviembre.

Songwriters y artistas que han participado en ediciones anteriores incluyen a Nile Rodgers, PinkPantheress, Jacob Collier, Glass Animals, Moby, Linda Perry, Cigarettes After Sex, Cash Cobain, JP Saxe y Ava Max.

Este año, el campamento cuenta con el respaldo de socios como Tidal, TikTok, la plataforma de música artificial Suno, Jack Daniel’s, BMI, ASCAP, UnitedMasters, Musixmatch, DistroKid, Sound Royalties, KOSIGN, SyncStudio, Cloud Microphones, YouTube Songwriters, iHeartRadio, Groover, Moxy Williamsburg y la Oficina de Medios y Entretenimiento de la Alcaldía de la Ciudad de Nueva York, que está incorporando el campamento en su programación anual del Mes de la Música de Nueva York.

Las sesiones se llevarán a cabo en Chelsea Studios, Power Station de Berklee NYC, Flux Studios y otros estudios, con eventos públicos en Music Hall of Williamsburg y Public Records. Se espera que se anuncie un horario completo, que incluirá 10 eventos públicos a mayor escala, la próxima semana.