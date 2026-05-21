Madre que ahogó a 3 niños en la playa de Coney Island sentenciada a 20 años de prisión perpetua

Madre que ahogó a 3 niños en la playa de Coney Island...

NUEVA YORK – Una mujer de Brooklyn fue sentenciada a 20 años de prisión perpetua el miércoles por ahogar a sus tres hijos pequeños en el océano cerca del famoso paseo marítimo de Coney Island.

Erin Merdy, de 34 años, se declaró culpable a principios de este año de cargos de asesinato en primer grado en el asesinato de 2022 de su hijo de 7 años, Zachary, su hija de 4 años, Liliana, y su hijo de 3 meses, Oliver.

“Ninguna sentencia puede medir completamente la pérdida de un niño de siete años, de cuatro años y de un bebé de tres meses, o el dolor que sus seres queridos cargarán para siempre”, dijo el fiscal del distrito de Brooklyn, Eric González, en un comunicado. Añadió que las vidas de los niños fueron arrebatadas “de la forma más desgarradora e impensable”.

Un mensaje dejado al abogado de Merdy no fue respondido.

La búsqueda frenética de los tres niños comenzó en las primeras horas del 12 de septiembre de 2022, después de que la policía de la ciudad de Nueva York recibiera una llamada de los familiares de Merdy, preocupados de que ella pudiera dañar a sus hijos.

Los agentes encontraron primero a la madre, descalza y empapada, a 2 millas (3 kilómetros) de distancia del paseo marítimo de la sección de Coney Island donde vivía. Según los fiscales, ella repetía que los niños habían desaparecido y que lo sentía.

Horas después, los cuerpos de los niños fueron encontrados en la orilla del Océano Atlántico, a pasos del paseo marítimo y aproximadamente a una docena de cuadras del estadio donde juega el equipo de béisbol de ligas menores Brooklyn Cyclones.

La oficina del médico forense de la ciudad determinó que sus muertes fueron homicidios por ahogamiento.

La evidencia contra Merdy incluyó un video que mostraba cómo caminaba hacia el océano con los niños justo antes de la 1 a.m., según la denuncia penal.

En ese momento, los familiares dijeron que ella podría estar pasando por una depresión posparto.