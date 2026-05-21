SpaceX, liderada por Elon Musk, presenta públicamente su cotización en bolsa en medio de ambiciones de IA

El miércoles, la compañía de cohetes y satélites SpaceX liderada por Elon Musk presentó una solicitud para una oferta pública inicial (OPI), allanando el camino para una de las cotizaciones más esperadas del año.

La OPI recaudaría fondos frescos para la firma con sede en Texas, que también supervisa las ambiciones de Musk en la industria de la inteligencia artificial en rápido crecimiento. El movimiento sometería a la empresa privada a un nuevo escrutinio por parte de inversores y reguladores públicos, así como a requisitos de informes financieros continuos.

SpaceX está buscando una valoración de $1,75 billones, lo que la convertiría en la novena empresa más grande del mundo en términos de capitalización de mercado. Tesla, otra empresa liderada por Musk, tiene una capitalización de mercado de alrededor de $1,4 billones, lo que la convierte en la décima empresa más grande a nivel mundial.

Fundada en 2002, SpaceX construye y opera naves espaciales, incluidos miles de satélites desplegados en apoyo de su servicio de internet por satélite Starlink.

En febrero, la empresa con sede en Texas se fusionó con xAI, una compañía de inteligencia artificial liderada por Musk que ofrece un chatbot en competencia con OpenAI’s ChatGPT y Google’s Gemini.

SpaceX elogió la fusión como un paso clave en su plan para lanzar una flota de “centros de datos orbitales”, satélites diseñados para ofrecer potencia informática, al igual que sus contrapartes terrestres, según el sitio web de la compañía.

La empresa describió el proyecto como un medio para abordar la intensidad energética de la infraestructura de IA, que ha tensionado la red eléctrica de Estados Unidos y ha recibido críticas de algunas comunidades locales.

En diciembre, Musk se dirigió a su plataforma social X para confirmar un informe del sitio tecnológico Ars Technica que detalla los planes de SpaceX para una OPI en 2026 y su búsqueda de una valoración de $1,75 billones. El movimiento podría permitir a SpaceX recaudar decenas de miles de millones de dólares, ayudando a la empresa a impulsar sus ambiciones de IA, según el informe.

La presentación de la OPI llega días después de que un tribunal federal de San Francisco fallara en contra de Musk en su caso contra OpenAI y su director ejecutivo, Sam Altman.

Musk, uno de los cofundadores de OpenAI, acusó a la compañía de abandonar su misión de beneficio público al pasar a una estructura con fines de lucro. Los abogados de Altman argumentaron que Musk estaba motivado por la búsqueda de control sobre OpenAI.

El jurado asesor de nueve personas determinó que las demandas contra OpenAI y Altman estaban impedidas por el plazo de prescripción. La jueza Yvonne Gonzalez Rogers aceptó la determinación y desestimó las demandas.

En una publicación en X, Musk prometió apelar la decisión, calificándola de “tecnicidad de calendario”.