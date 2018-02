Cazal noveno en el primer día

El piloto formoseño Nicolás Cazal, quedó finalmente 9º en la 1ra. tanda de ensayos oficiales en el Autódromo "Ciudad de Paraná", en la provincia de Entre Ríos, en la presentación de la 1ra. fecha del Campeonato Argentino de Top Race Series con el Toyota #37 del JLS Motorsport de Luciano Sarbag. "Meteoro" comenzaría con todo en la jornada de hoy viernes ya que quedaría 7º en la 1ra. tanda de ensayos libres y 3º en la 2da. sesión de entrenamientos no oficiales. La pista es bien conocida por "Nico", trazado que le gusta y que le cae muy bien. El día se presentaría soleado y con mucha gente desde el vamos. Con 21 máquinas en pista, cayendo la tarde Cazal se ubicaría a 1segundo quedando 9º sin poner caucho fresco, donde la mayoría lo puso. Mañana sábado será la clasificación que ordenará la grilla para la gran final del domingo. Nicolás Cazal (JLS Motorsport - Toyota #37): "Muy contento con el rendimiento del Toyota #37 del JLS Motorsport. La pista me gusta y me cae muy bien. Comenzamos con todo estando ahí arriba. Los entrenamientos nos dedicamos a trabajar en el Toyota y todo ando Ok. A la hora de clasificación no pudimos gomas y por eso nos vinimos un poco para atrás. De todos modos tenemos mucha fe para lo que resta del fin de semana y buscaremos andar a fondo como siempre lo hacemos. El trazado me encanta de modo que vamos por todo. Gracias a Todos los Sponsor que confiaron en mí y en este proyecto: Alabert Combustibles, Ganadera Dalloso e Hijos , Econovo, Lazzarini Lazzarini , TodoGoma, Río Bermejo, Expresó Formosa, Niza Auto, Homu, Plásticos del Mar y Diario la Mañana. A toda mi Familia que siempre apoyó en todo en especial a vos viejo y todas las personas que nos apoyan y siguen".- - 1RA. TANDA OFICIAL ( VIERNES / PARANA ): 1º) 113 BODRATO 12 1;34.836 2º) 52 PERLO 14 1;34.967 131 3º) 1 FLAQUE 12 1;35.278 442 4º) 34 GONZALEZ 10 1;35.391 555 5º) 3 COULLIERI 7 1;35.660 824 6º) 59 SAPAG 11 1;35.703 867 7º) 14 FERREYRA 13 1;35.732 896 8º) 24 PALOTINI 8 1;35.782 946 9º) 37 CAZAL 11 1;35.839 1.003 10º) 115 CRUCITA 11 1;35.876 1.040 11º) 369 HITES 13 1;36.002 1.166 12º) 54 URTUBEY 15 1;36.044 1.208 13º) 20 PACIONI 12 1;36.068 1.232 14º) 111 DI PALMA 8 1;36.175 1.339 15º) 12 GUARNACCIA 9 1;36.415 1.579 16º) 29 OLAZ 8 1;36.561 1.725 17º) 121 DE BENEDICTIS 6 1;36.595 1.759 18º) 32 FERNANDEZ 11 1;36.924 2.088 19º) 22 DA ROL 13 1;37.114 2.278 20º) 13 SANTOS 12 1;37.317 2.481 SÁBADO 24 DE FEBRERO 09.20 a 09.50hs. 2° Tanda Entrenamientos TOPRACE SERIES -- Grupo A (30 minutos) 10.00 a 10.30hs. 2º Tanda Entrenamientos TOPRACE SERIES --Grupo B (30 minutos) 14.45a 14.55hs. – Clasificación 1 TOPRACE SERIES Grupo A (10 min.) Por Ranking el grupo 15.00a 15.10 hs. – Clasificación 1 TOPRACE SERIES Grupo B (10 min) Por Ranking el grupo 15.15 a 15.20 hs. – Clasificación 2 TOPRACE SERIES del 1º al 10º( Clasifica.1) (10 minutos) 15.25 a 15.33hs. – Clasificación 3 TOPRACE SERIES del 1º al 5º (clasifica.2) (8 minutos) DOMINGO 25 DE FEBRERO 11.00 hs. Largada Carrera TOPRACE SERIES (35 minutos)