El exalcalde de Detroit Mike Duggan pone fin a la candidatura independiente para gobernador de Michigan

El exalcalde de Detroit, Mike Duggan, puso fin el jueves a su campaña independiente para gobernador de Michigan, citando vientos en contra a nivel nacional que están impulsando a los demócratas.

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“Si estuviéramos empatados en las encuestas y atrasados ​​en la recaudación de fondos, tenemos un camino hacia la victoria. Si estábamos atrasados ​​en las encuestas e incluso en la recaudación de fondos, tenemos un camino. Pero estamos atrasados ​​en ambos”, escribió Duggan en el sitio web de su campaña. “Simplemente no está bien pedirles a nuestros voluntarios, líderes religiosos, sindicatos, funcionarios electos y donantes que continúen en una campaña que, en mi corazón, ya no me siento bien acerca de nuestras posibilidades de ganar”.

El ex alcalde sirvió en Detroit como demócrata, pero en 2024 lanzó una candidatura independiente para gobernador, prometiendo hacer frente a “las luchas políticas y las tonterías que alguna vez frenaron a Detroit”.

En la carta publicada el jueves en el sitio web de su campaña, Duggan dijo a sus seguidores que trabajó todos los días durante 18 meses, “para tratar de cambiar la política partidista tóxica de Michigan”.

Pero en abril, en medio de un contexto de aumento de precios y creciente desaprobación a nivel nacional hacia el presidente Donald Trump, “el estado de ánimo del país había cambiado repentina y dramáticamente”, escribió Duggan.

Agregó que en la primavera, “nuestras encuestas internas mostraron la intensa ira por los precios de la gasolina y que Irán estaba impulsando a los demócratas en todos los cargos a nivel nacional. El [Detroit Regional] La encuesta de la cámara de la semana pasada que mostró que estábamos 11 puntos por detrás del candidato demócrata refleja esa realidad”.

Duggan añadió que estaba por detrás del líder demócrata en la carrera, la Secretaria de Estado de Michigan, Jocelyn Benson, en la recaudación de fondos a nivel nacional.

La reciente encuesta que citó Duggan fue encargada por la Cámara Regional de Detroit, un grupo empresarial que había respaldado su candidatura. La encuesta, que encuestó a 600 posibles votantes de las elecciones generales, encontró que Benson lideraba una hipotética carrera de noviembre con un 34%, seguido por el representante John James, uno de los candidatos republicanos, con un 29% y Duggan con un 23%.

En una declaración posterior al anuncio de Duggan, Benson dijo que da la bienvenida a “las ideas del alcalde Duggan, a sus partidarios y a todos los que creen que el futuro de Michigan es más grande que la división”.

Benson efectivamente aprobó las primarias demócratas a principios de este año, mientras que varios republicanos, entre ellos James, el ex fiscal general estatal Mike Cox, el senador estatal Aric Nesbitt y el empresario Perry Johnson, están compitiendo por la nominación de su partido. Las primarias de Michigan se llevarán a cabo el 4 de agosto.

La gobernadora demócrata Gretchen Whitmer no puede volver a presentarse a la reelección debido a los límites de mandato.

Poco después del anuncio de Duggan, el Partido Demócrata de Michigan agradeció al ex alcalde y alentó a sus seguidores a unirse detrás de los demócratas en el otoño.

“Estamos agradecidos con el alcalde Mike Duggan por su servicio a la ciudad de Detroit y a todo nuestro estado. Si bien hemos tenido desacuerdos, el alcalde aportó ideas cruciales a esta carrera y apreciamos su compromiso de unir a la gente. De cara al futuro, damos la bienvenida a los partidarios del alcalde Duggan a nuestra creciente coalición mientras trabajamos para elegir un gobernador demócrata en noviembre que continuará haciendo avanzar a Michigan”, dijo en un comunicado el presidente del Partido Demócrata de Michigan, Curtis Hertel.

Duggan en su campaña había criticado a ambos partidos, especialmente al Partido Demócrata al que alguna vez perteneció. Su crítica fue que los demócratas dedicaron demasiado tiempo a centrarse en Trump.

La candidatura de Duggan y la perspectiva de que pudiera desviar votos del área de Detroit de su partido habían surgido un importante punto de tensión con los demócratas de Michigan. El partido estatal envió frecuentemente declaraciones criticando al ex alcalde y acusándolo de ser demasiado indulgente con el presidente.

“Mi mayor ayuda ha sido Curtis Hertel”, dijo Duggan, mencionando el nombre del presidente demócrata estatal en una entrevista en enero con NBC News y sugiriendo que el partido, al concentrarse en la ausencia de Trump en su mensaje, sin darse cuenta estaba aumentando el reconocimiento de su nombre y su marca por encima de la contienda.

“Todos están hablando de mi campaña y los demócratas me atacan, diciendo que no estoy atacando a Trump”, dijo Duggan. “Y vuelvo y digo que la razón por la que el Partido Demócrata está fracasando es porque ese es el único mensaje que tiene”.

La decisión de Duggan de retirarse se produce después de que un súper PAC que lo respalda, Put Progress First, gastara más de $9,8 millones en publicidad para respaldar su campaña, según AdImpact. Mientras tanto, la campaña de Duggan gastó más de 220.000 dólares en anuncios en lo que va del año.