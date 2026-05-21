Aquí están todos los artistas y presentadores de los American Music Awards 2026

El programa de los 52º American Music Awards, presentado por Queen Latifah, incluirá actuaciones de una mezcla de artistas actuales y de la generación anterior. El programa se emitirá en vivo de costa a costa el lunes (25 de mayo) a las 8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT. Se transmitirá en CBS por segundo año consecutivo y en Paramount+ en los Estados Unidos. El espectáculo se llevará a cabo en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas.

Cinco de los artistas programados para actuar fueron nominados a los Grammy 2026, Karol G (quien recibirá el premio internacional al artista de excelencia), KATSEYE, sombr, Teddy Swims y Teyana Taylor. (La candente Taylor también fue nominada a los Oscar 2026).

Los artistas de antaño que actuarán son Billy Idol, quien recibirá un premio a la trayectoria; Hootie & the Blowfish y New Kids on the Block. Además, se espera que The Pussycat Dolls + Busta Rhymes interpreten su hit de 2005 “Don’t Cha”. Y Keith Urban se espera que interprete una canción de su próximo álbum “Flow State”, que consiste en versiones de clásicos de “yacht rock” de los años 1970 y 1980.

Esta combinación de lo antiguo y lo nuevo ha sido una marca registrada de los AMAs durante mucho tiempo. En 1995, la última vez que Latifah presentó el programa (junto con Tom Jones y la estrella country Lorrie Morgan), el programa incluyó un homenaje de aniversario de “We Are the World”, un homenaje de aniversario de “Tutti Frutti” de Little Richard (en el que el legendario rockero fue acompañado por The Go-Go’s), una actuación de Jimmy Page y Robert Plant de Led Zeppelin y una actuación hip-hop de Latifah de “My Funny Valentine”.

Los AMAs también anunciaron presentadores, que incluyen a EJAE, quien fue ganador del Oscar y del Grammy 2026 por coescribir “Golden” de HUNTR/X; Paula Abdul, que abrió los AMA de 1990 con una actuación de “The Way That You Love Me”; Las estrellas de “Hacks” Megan Stalter y Paul W. Downs; y Nikki Glaser, quien se espera que sea la presentadora de los Globos de Oro en enero por tercer año consecutivo.

El espectáculo promete una “aparición especial” de BTS, que viene de uno de sus mayores éxitos con “Swim”, que ingresó en el Billboard Hot 100 en el número 1.

Además de actuar en el programa, Sombr es uno de los principales nominados de este año, con siete nominaciones. Taylor Swift lidera el campo para los 52º American Music Awards con ocho nominaciones, seguida de Morgan Wallen, Olivia Dean y Sabrina Carpenter, que tienen siete cada uno.

Además de actuar con Hootie & the Blowfish, Darius Rucker recibirá el premio a la Voz de los Veteranos Presentado por Honor Through Action de USAA. El premio reconoce a los artistas que utilizan sus plataformas para lograr un cambio significativo en la vida de quienes sirvieron. El premio a la Voz de los Veteranos del año pasado fue entregado a Zac Brown.

Los American Music Awards son el show de premios votado por los fanáticos más grande del mundo. Los nominados se basan en interacciones clave de los fanáticos, incluyendo transmisiones, ventas de álbumes y canciones, reproducción en la radio y ganancias de giras. Estas medidas son rastreadas por Billboard y Luminate y cubren el período de elegibilidad de seguimiento de datos desde el 21 de marzo de 2025 hasta el 26 de marzo de 2026.

La votación de los fanáticos ha concluido para todos los premios excepto la canción social del año y la gira del año, que permanecerán abiertos durante los primeros 30 minutos de la transmisión de los AMAs. Los fanáticos pueden votar por estos dos premios a través de VoteAMAs.com y del perfil de Instagram de @AMAs.

Aquí tienes una lista completa de los artistas y presentadores en los American Music Awards 2026. Los American Music Awards son producidos por Dick Clark Productions, que es propiedad de Penske Media Eldridge, una empresa conjunta entre Eldridge Industries y la empresa matriz de Billboard, Penske Media.