El mayor desafío de Argentina en el Mundial que podría poner en riesgo las posibilidades de Messi de ganar un segundo título

Argentina ya tiene su plantel definido para el torneo 2026, y el de Lionel Scaloni El plan parece claro: repetir la fórmula que los llevó a la gloria en Qatar 2022pero con una mezcla de continuidad y nueva generación. Lionel Messi volverá a vestir el de capitán brazalete en el que se espera sea su último Mundial, rodeado de nombres como Julián Álvarez, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister.

Sin embargo, no todo está arreglado.

Porque si bien el mediocampo y las zonas de ataque parecen estructuradas y fiableshay una zona que sigue generando preocupaciones internas dentro del proyecto argentino.

Neymar llega en helicóptero a la concentración de la selección de Brasil y al instante se vuelve viral

El lado del campo que aún no tiene dueño fijo



De cara al torneo, El punto más frágil para la selección nacional parecen ser las posiciones de lateral.especialmente en áreas defensivas amplias. Nahuel Molina sigue siendo la principal opción de la derecha, mientras NicolÃ¡s Tagliafico Sigue ocupando el lado izquierdo, pero las alternativas no han establecido del todo el mismo nivel de seguridad.

Y ahí es donde surge la pregunta incómoda: ¿qué pasa si hay una lesión, una caída en la forma, ¿O un ajuste táctico durante el propio Mundial?

Las opciones existen, pero ninguna parece ofrecer la misma estabilidad que los titulares. Players like Gonzalo Montiel, Facundo Medina, or even Lisandro MartÃ­nez se han utilizado como soluciones de emergencia en esos roles, aunque no todos se sienten naturalmente adecuados para el puesto. Eso hace que el escenario sea un verdadero desafío si se necesitan en el escenario más grande..

Un problema silencioso dentro de un equipo campeón



Argentina ha construido su éxito reciente sobre la base de la fuerza colectiva, no de la dependencia individual.. Pero el sistema de Scaloni también ha demostrado que cuando los laterales pierden consistencia, el equipo lucha por mantener la amplitud, el juego limpio y el equilibrio defensivo.

¿Puede un detalle como este cambiar el rumbo de un Mundial? En torneos como este, la respuesta suele ser más incómoda de lo que parece.

Porque el margen de error es mínimo.

En medio de todo esto, La presencia de Messi sigue siendo el núcleo emocional y futbolístico del equipo. Pero también sirve como recordatorio de que el tiempo se acaba. Cada ajuste táctico, cada duda estructural, tiene más peso cuando el único objetivo está claro: luchar una vez más por el título.

Argentina no llega sin certezas. Llega con un núcleo probado a nivel de campeón.. Pero incluso los equipos más sólidos tienen pequeñas grietas que, en un Mundial, pueden volverse enormes.

Y esa es precisamente la pregunta que rodea a la Albiceleste: si ese punto débil sigue siendo un detalle manejable… o el factor que remodelará toda la historia de Messi en 2026.