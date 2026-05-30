El multimillonario aliado de Trump huye a Argentina, al igual que los nazis

El multimillonario tecnológico Peter Thiel huyó de Estados Unidos a Argentina, citando preocupaciones sobre la dirección del país bajo el presidente que ayudó a asumir el cargo.

El New York Times informó que Thiel ha estado viviendo lujosamente en Argentina, el infame refugio de los nazis que huyen de Europa para escapar del juicio por sus crímenes contra la humanidad.

En los últimos dos meses, mientras la guerra del presidente Donald Trump hacía estragos en Irán, Thiel se reunió con el presidente argentino Javier Milei, un aliado de Trump, y compró una mansión de 12 millones de dólares en uno de los barrios más exclusivos de Buenos Aires.

Thiel ha donado cientos de miles de dólares a Trump. Nordin Catic/Getty Images para la Universidad de Cambridge

El Times informó que Thiel está considerando hacer de Argentina su “Plan B” si las cosas salen mal en Estados Unidos bajo Trump. Fuentes cercanas a Thiel dijeron al Times que está particularmente preocupado por una guerra nuclear y que la inteligencia artificial tome el control.

También se dice que le preocupa un posible impuesto a los multimillonarios en California, que se someterá a votación entre los residentes en noviembre. Si se aprueba, afectaría a unos 200 californianos al imponer un impuesto único sobre el cinco por ciento de su riqueza.

Se dice que estos factores han hecho que Thiel esté tan preocupado por la dirección que está tomando Estados Unidos que ha trasladado a su familia a Argentina y sus hijos están matriculados en una escuela local.

Después de hablar en el RNC en 2016, diez años después, Thiel huyó del país. Jonathan Ernst/REUTERS

El gobierno argentino incluso le ofreció la residencia permanente, o potencialmente la ciudadanía, informó el Times, aunque la oficina de Milei negó que tal oferta esté sobre la mesa.

Aun así, Thiel, partidario de las políticas antiinmigración de línea dura de la administración Trump, no es ajeno a acumular residencias en el extranjero. Nació en Alemania, se crió en Estados Unidos y se convirtió en ciudadano de Nueva Zelanda. En 2022, también intentó obtener un pasaporte maltés.

El gobierno de Argentina está trabajando por separado para establecer un programa de “pasaporte dorado” que permitiría obtener la ciudadanía a quienes realizan grandes inversiones en el país.

Thiel visto llegar a una reunión con el presidente de Argentina, Javier Milei, en el palacio presidencial. Matías Baglietto/REUTERS

A pesar de sus aparentes preocupaciones sobre la dirección que está tomando Estados Unidos, Thiel es un partidario de Trump desde hace mucho tiempo, habló en la Convención Nacional Republicana de 2016 y donó 1,25 millones de dólares para su primera campaña presidencial.

El multimillonario de derecha también es buen amigo del vicepresidente JD Vance, ya que financió en gran medida los inicios de su carrera política.

Durante el segundo mandato de Trump, Palantir de Thiel también consiguió lucrativos contratos gubernamentales.

Un representante de Thiel no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios del Daily Beast.

Thiel y otros expertos en tecnología se han acercado a Trump durante su segunda administración. Shannon Stapleton/REUTERS

Su traslado al extranjero ha sido recibido con preocupación por muchos, ya que los movimientos de los multimillonarios a veces se ven como señales de advertencia de problemas globales por venir.

“Es escalofriante leer en el artículo del New York Times sobre Peter Thiel, que ahora vive en Argentina, que en caso de una guerra nuclear que devaste toda América del Norte, Argentina ‘difícilmente se vería afectada en absoluto'”, escribió Joyce Carole Oates en línea. “Presumiblemente la razón principal por la que este multimillonario de extrema derecha abandonó Estados Unidos para vivir en Argentina”.

En una publicación en las redes sociales, Pedro González escribió en X: “Peter Thiel está ideando un plan B para huir de Estados Unidos y refugiarse en Argentina, lo que espero sea un indicador de lo mal que cree que le irá a la nueva derecha y de cuán dramáticamente ha fracasado JD Vance como vehículo político viable para la agenda de Thiel”.

Protestas antinazis vistas en Buenos Aires en 1987. Enrique Costa/REUTERS

La historia de Argentina como refugio nazi después de la Segunda Guerra Mundial también ha sido objeto de escrutinio.

Miles de oficiales nazis huyeron de Europa, incluidos los arquitectos del movimiento y miembros de alto rango del partido, y se establecieron en América del Sur y, en particular, en Argentina, Brasil y Chile.

Algunos miembros del partido nazi que escaparon a Argentina incluyen a Adolf Eichmann, en un momento conocido como el “nazi más buscado del mundo” y el arquitecto detrás de la “Solución Final” de Hitler para exterminar a los judíos de Europa, Josef Mengele, el médico apodado el Ángel de la Muerte, que llevó a cabo experimentos macabros entre los prisioneros del campo de exterminio de Auschwitz e incluso con sus propios hijos, y Walter Rauff, de quien se dice que es responsable de los asesinatos de 100.000 personas.

En algunos casos, se necesitaron décadas para llevar a los exiliados nazis ante la justicia.

En el caso de Eichmann, fue capturado por la agencia de inteligencia israelí, Mossad, cuando vivía bajo un alias. Los agentes del Mossad acecharon su trayecto diario y finalmente lo secuestraron. Lo subieron a un vuelo a Tel Aviv vestido con un uniforme de vuelo de El Al mientras los agentes lo sacaban clandestinamente de Argentina para ser juzgado, en el que fue declarado culpable de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

Hitler visto con sus secuaces, quienes se suicidaron. Imágenes Keystone/Getty

Algunas personas conspiraron con que Hitler en realidad huyó a Argentina en un submarino y que, de hecho, no se suicidó en su búnker de Berlín. La teoría ganó fuerza después de la Segunda Guerra Mundial, dado que muchos nazis encontraron una nueva vida en América del Sur, pero los historiadores y expertos forenses han sostenido que el análisis forense demuestra que los restos de Hitler eran, de hecho, suyos.

Durante años, se creyó que el secuaz de Hitler, Martin Bormann, huyó a Argentina con cientos de otros nazis, pero sus restos fueron encontrados por un equipo de construcción en Alemania en 1972. Los funcionarios argentinos buscaron a Bormann, pero su misión fallida se basó en noticias sensacionalistas y no en inteligencia real.