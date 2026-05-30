ArgentinaEl Congreso de Estados Unidos revisará pronto un amplio proyecto de ley de reforma que busca reforzar la supervisión de las apuestas en línea y al mismo tiempo replantear la adicción como un problema de salud pública. La propuesta, apoyada por Presidente Javier Mileillega cuando los juegos de azar digitales son cada vez más difíciles de ignorar. Los funcionarios citan un fuerte aumento en accesibilidad, particularmente entre los usuarios más jóvenes, ya que las aplicaciones de pago y los teléfonos inteligentes hacen que las apuestas estén más disponibles que nunca.

El juego ilegal sigue siendo un problema apremiante

Nuevos datos validan las preocupaciones del gobierno. Más que uno de cada cuatro Los estudiantes de secundaria dijeron que habían jugado con dinero real durante el año pasado, con opciones en línea siendo especialmente popular. El nuevo proyecto de ley describe apuestas compulsivas y compromiso excesivo con los operadores digitales como problemas emergentes. Este punto de vista motivó un paquete de aplicación de la ley, prevención, sanciones y educación.

Apagar operadores ilegales es una prioridad. El gobierno propone penas de prisión de hasta seis años para personas que administran plataformas ilegales y sanciones para empresas o personas que las habilitan, ya sea procesando pagos, publicitando o brindando soporte técnico. El objetivo no es sólo desmantelar a los operadores sino también el ecosistema alrededor de estos sitios.

Las reglas de publicidad también cambiarían drásticamente. Se prohibirían las promociones de plataformas sin licencia en todo el mundo. todo tipo de mediosincluidas las redes sociales. El tono y la ubicación de los anuncios de operadores con licencia serían monitoreado más de cerca. Los juegos de azar no deben dirigirse a menores ni comercializarse como una forma de lograr seguridad financiera o estatus social. También se prohibirían los enlaces a imágenes de tabaco o alcohol.

La concientización y la educación se convertirán en prioridades

El proyecto de ley también asigna nuevas responsabilidades a agencias estatales. Los reguladores de telecomunicaciones tendrían la tarea de bloquear dominios ilegales y contenido relacionado, y el banco central intentaría cortar los flujos financieros atado a plataformas sin licencia. Los proveedores de pagos y las instituciones financieras tendrían que garantizar que los servicios de juego tengan una sólida sistemas de verificación de edad vigentes para prevenir transacciones que involucren a menores.

Agencias de salud pública también tendría un papel protagonista. El proyecto de ley incluye campañas de concientización, educación escolar y recopilación ampliada de datos para comprender cómo está evolucionando el comportamiento del juego. Como parte de ese esfuerzo, servicios de tratamiento y apoyo recibiría apoyo adicional. El objetivo es seguir el ritmo desarrollos de la industria y prevenir la adicción.

En particular, la iniciativa del gobierno no apunta a revocar la estructura federal de Argentina, que permite a las provincias mantener una medida de control sobre la regulación del juego. En cambio, se centra en la coordinación, reconociendo que las plataformas en línea frecuentemente operan entre jurisdicciones en formas que las reglas locales por sí solas no pueden abordar. Si tiene éxito, el esfuerzo podría colocar a Argentina como un mercado líder en regulación del juego.