Nuevo dinosaurio que se alimenta de peces encontrado en Argentina vivía como una garza moderna – GreekReporter.com

Un dinosaurio recién descubierto que se alimenta de peces en Argentina puede haber cazado de manera similar a las garzas modernas, lo que ofrece una nueva visión de los ecosistemas de América del Sur durante la era de los dinosaurios.

Los investigadores identificaron la especie, llamada Kank australiano, a partir de restos fósiles que incluyen dientes, vértebras y huesos de dedos de los pies recuperados en el sur de la Patagonia. El dinosaurio vivió hace unos 70 millones de años durante el período Cretácico Superior.

La especie fue descrita por el paleontólogo Matías Motta y colegas del Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia. Sus hallazgos fueron publicados en el Journal of Vertebrate Paleontology.

Científicos clasificados Kank australiano como unenlágiido, un grupo de dinosaurios terópodos parecidos a aves rapaces conocidos de América del Sur, la Antártida, Australia y Madagascar. Basado en comparaciones con las especies relacionadas. Neuquenraptor argentinus, Los investigadores estiman que el dinosaurio creció entre 2,5 y 3 metros (8 a 10 pies) de largo.

Los ríos antiguos moldearon su hábitat

El sitio del descubrimiento muestra una imagen de una Patagonia muy diferente a la que se ve hoy.

Los investigadores dijeron que el dinosaurio vivía entre ríos sinuosos, arroyos y estanques estacionales rodeados de plantas acuáticas como nenúfares. El medio ambiente también sustentaba a peces, insectos y moluscos, creando una rica fuente de alimento para los depredadores.

El análisis de suelos antiguos y plantas fosilizadas indica que la región tenía un clima templado y húmedo con lluvias estacionales. En comparación, la Patagonia moderna es mucho más fría y seca.

La evidencia apunta a una dieta basada en pescado

Los restos fósiles sugieren Kank australiano puede haber sido especialmente adaptado para pescar.

Los investigadores descubrieron que las vértebras del cuello del dinosaurio contenían estructuras relacionadas con la unión de los músculos y la protección de los vasos sanguíneos. Según Motta, características similares aparecen en aves modernas con cuellos muy flexibles, particularmente en las garzas.

Descubren en Argentina un dinosaurio pescador parecido a una garza que viviÃ³ hace 70 millones de aÃ±os.

ðŸ¦– Durante dÃ©cadas, imaginamos a los raptores como veloces cazadores terrestres. Ahora, un hallazgo en la Patagonia argentina nos descubre la existencia de un dinosaurio deâ€¦ pic.twitter.com/jzTXpsr5Wt â€” Enrique CoperÃ­as (@CienciaDelCope) May 29, 2026

La anatomía probablemente permitió al dinosaurio realizar movimientos rápidos y precisos de la cabeza mientras cazaba en aguas poco profundas. Los investigadores creen que pasaba gran parte de su tiempo cerca de ríos y humedales, persiguiendo activamente peces en lugar de cazar principalmente en tierra.

La evidencia adicional proviene de la familia unenlágiida más amplia. Los miembros del grupo poseían hocicos alargados, numerosos dientes y cuellos largos y flexibles, rasgos a menudo asociados con el comportamiento de pesca. Fósiles de Kank australiano También se encontraron junto a restos de peces, lo que respalda aún más la idea de que los peces formaban una parte importante de su dieta.

Un cazador que también se enfrentó a depredadores más grandes

Aunque probablemente los peces fueran su presa principal, el dinosaurio compartía su hábitat con una variedad de otros animales, incluidas ranas, lagartos, tortugas y pequeños mamíferos.

El ecosistema también contenía formidables depredadores. Entre ellos estaba mapa de macrotórax, un dinosaurio megaraptórido gigante de más de 10 metros (33 pies) de largo. Los investigadores dijeron que el enorme carnívoro pudo haber cazado dinosaurios más pequeños como Kank australis.

Llenando un vacío en el registro fósil de América del Sur

El descubrimiento tiene importancia más allá de los inusuales hábitos alimentarios del dinosaurio.

Los investigadores dijeron Kank australiano ayuda a llenar un vacío importante en el registro fósil del sur de la Patagonia. La especie conecta los descubrimientos conocidos de unenlágiidos del norte de la Patagonia con los encontrados en la Antártida, lo que sugiere que el grupo se distribuyó en una amplia gama de ambientes y latitudes durante el Cretácico Superior.

el nombre Kank Proviene de la mitología del pueblo Aonikenk de la Patagonia y se refiere a un ñandú gigante asociado con una constelación en el cielo. El nombre de la especie, australis, significa “sur” en latín y refleja la ubicación del descubrimiento.

Los investigadores planean continuar las excavaciones en la Formación Chorrillo e investigar fósiles adicionales de la Patagonia con la esperanza de aprender más sobre cómo estos dinosaurios que se alimentaban de peces evolucionaron y se extendieron por la antigua América del Sur.