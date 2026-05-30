Por qué ahora es el momento para que James Dolan venda una participación en los Knicks

Después de décadas de decepciones, Nueva York está de vuelta en las finales de la NBA. Con una próxima separación de los Rangers en proceso, el multimillonario dueño del equipo tiene la oportunidad de aprovechar la fiebre naranja.

A medida que Nueva York celebra el primer viaje de los Knicks a las finales de la NBA desde 1999, el propietario principal James Dolan ha ganado un nuevo respeto entre la base de fanáticos notoriamente críticos de la franquicia. Y pronto, el multimillonario de 71 años espera ser también respetado por otro grupo duro: los inversores del mercado de valores.

Durante años, el valor de Madison Square Garden Sports, que cotiza en bolsa y a través del cual Dolan posee tanto a los Knicks como a los Rangers, ha estado muy rezagado detrás de la valoración que hace Forbes de las dos franquicias. MSG Sports tiene un valor empresarial de $9.9 mil millones, mientras que Forbes valora a los Knicks en $9.75 mil millones y a los Rangers en $4 mil millones en las últimas valoraciones de equipos.

Entre los fanáticos del deporte de Nueva York, que han sufrido décadas de juego mediocre en la cancha y en el hielo, esta brecha a menudo se ha referido como el “descuento Dolan”, equiparando su mala gestión de los equipos a la falta de astucia comercial. Sin embargo, históricamente, ha habido una conexión laxa entre los valores de los equipos deportivos y la cantidad de juegos que gana un equipo, y mucho menos la cantidad de campeonatos… [Contexto: El texto a continuación se centra en las estrategias comerciales de Dolan y las posibilidades de una venta parcial de los equipos.]

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