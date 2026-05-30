Bill Maher se burla brutalmente del desastroso concierto Freedom 250 de Trump.

Antes de que el acusado de acoso sexual Neil deGrasse Tyson se uniera al programa para una entrevista tranquila, el presentador de “Real Time”, Bill Maher, dedicó una gran parte de su monólogo del viernes por la noche al lamentable concierto Freedom 250 del presidente Trump en el National Mall en Washington, D.C., en honor al cumpleaños número 250 de América el 6 de julio.

“Estamos teniendo una fiesta de cumpleaños número 250 para América. Un concierto”, ofreció Maher. “Anunciaron el elenco: Vanilla Ice, Milli Vanilli, Morris Day, Bret Michaels. Creo que esto es muy admirable del presidente, muestra que se preocupa por los desempleados.”

Al igual que el vergonzoso concierto previo a la inauguración de Trump en 2017, que contó con artistas como The Piano Guys y alguien llamado DJ Ravidrums, su concierto Freedom 250 ha estado plagado de una gran cantidad de bajas, con numerosos artistas alegando que se sintieron engañados e ignoraban la implicación de Trump antes de sumarse al evento. El roquero Bret Michaels, el grupo de R&B The Commodores, el rapero Young MC, Morris Day and the Time, y los cantantes originales de Milli Vanilli han anunciado que se retiran del espectáculo. La estrella del country Martina McBride anunció en Twitter que se retiraba, escribiendo: “Se me presentó la oportunidad de actuar en un evento no partidista, pero resultó ser engañoso.”

Maher comentó: “Y luego, después de que anunciaron este elenco de estrellas, muchos de ellos dijeron, ‘No, ¿de qué estás hablando? No vamos a tocar’. Eso tiene que doler mucho cuando no puedes cerrar el trato con Milli Vanilli.”

Además de Fab Morvan de Milli Vanilli, quien infamemente solo hacía playback en los álbumes del grupo, los raperos Vanilla Ice y Flo Rida todavía están programados para actuar en la serie de conciertos Freedom 250, que se llevará a cabo del 25 de junio al 10 de julio.

Y Maher no terminó de lanzar dardos a Trump.

“Aquí hay algo en la categoría de wow, nunca solíamos ser este país: van a sacar un billete de $250 con la cara de Trump”, bromeó. “Supongo que es conmemorativo. Los republicanos en el Congreso están encantados. No pueden esperar para llevarlo en su billetera. Qué cambio: tener la cara de Trump junto a su trasero.”