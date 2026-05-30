El mundo se está adaptando silenciosamente a un 9% menos de petróleo

¿Puede el mundo vivir con un 9% menos de petróleo? La respuesta, al menos por ahora, parece ser… ¿quizás? Eso es lo que dicen los estrategas petroleros de JPMorgan, Natasha Kaneva, Lyuba Savinova y Artem Fakhretdinov, quienes pasaron la semana pasada reuniéndose con participantes del mercado en China. “Lo más sorprendente que sacamos de nuestras reuniones no fue simplemente que la demanda de petróleo ha disminuido,” escribieron los estrategas en una nota reciente para los clientes. “Fue que podría haber caído hasta un 9%, o 1.5 millones de barriles por día, abrupta, inesperadamente y con muy poca interrupción visible.” A pesar del cierre de tres meses del Estrecho de Ormuz, el canal de envío más crítico del mundo para el comercio mundial de petróleo, los precios del producto energético se han mantenido relativamente contenidos alrededor de $100 por barril, con solo breves picos más altos al inicio de la guerra. El mercado entró en el año con exceso de oferta, y tanto gobiernos como empresas privadas han pasado la interrupción consumiendo las reservas para amortiguar el impacto. Sin embargo, gran parte de la historia es la destrucción de la demanda. En pocas palabras, cuando los precios se vuelven demasiado caros, la gente deja de comprar. “La disminución [en la demanda] no parece ser producto de una campaña formal de conservación del gobierno. No hubo llamados conspicuos para ahorrar energía, no hubo limitaciones importantes en la movilidad y no hubo sensación de crisis en la vida diaria,” escribieron los estrategas de JPMorgan. “En cambio, parece que los consumidores han tomado una elección económica silenciosa. Frente a gasolina, diésel y tarifas aéreas más caras, muchos parecen haberse alejado del transporte basado en petróleo hacia alternativas más baratas y de menor carbono: autobuses eléctricos, camiones a gas, metro, trenes de alta velocidad electrificados y taxis eléctricos.” Es importante tener en cuenta que China es su propio mercado. Pero la economía china no es la única en ver signos tempranos de destrucción de la demanda. Los gobiernos en el sudeste asiático han reducido semanas laborales y escolares, mientras que Nueva Delhi ha impulsado la conservación de energía en toda India. En el sector privado, el gigante aéreo europeo Lufthansa ha comenzado a reducir vuelos en rutas regionales de menor prioridad. Estados Unidos aún no ha visto una disminución generalizada en la demanda, en parte porque el bajo nivel de dependencia del petróleo del Medio Oriente ha mantenido al mercado estadounidense algo aislado. Pero los precios de la gasolina están aumentando y se mantienen persistentemente por encima de los $4 justo cuando el país entra en la temporada de manejo de verano, cuando las mezclas de combustible se vuelven más caras y comienza la locura de los viajes por carretera. La pregunta más amplia planteada, escribieron los estrategas, es si esa demanda regresará una vez que termine la guerra. “Tomados en conjunto, los desarrollos en China y Europa plantean un conjunto más amplio de preguntas: ¿cuánta de la debilidad de la demanda de hoy es probable que se revierta una vez que las condiciones se normalicen, y cuánta refleja un cambio más duradero en el consumo?” escribieron los estrategas.