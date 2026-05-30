Los perros avanzan a la final de la Copa con paliza en el Juego 5

Los perros avanzan a la final de la Copa con paliza en...

RALEIGH, N.C. — A Rod Brind’Amour le tomó seis temporadas como jugador llevar a los Carolina Hurricanes su primer campeonato de la Stanley Cup. Después de 15 años como su entrenador, podría tener otra oportunidad de levantar la copa nuevamente.

Los Hurricanes eliminaron a los Montreal Canadiens con una paliza de 6-1 en el Juego 5 para ganar el campeonato de la Conferencia Este el viernes por la noche, continuando su arrollador paso a través de los playoffs. Carolina barrió sus dos primeras series de playoffs, y fuera de una actuación decepcionante en el Juego 1 contra Montreal – que ocurrió después de 11 días de descanso entre series, la pausa más larga en 107 años en la NHL – los Hurricanes dominaron la final de la conferencia.

Brind’Amour había dirigido a los Hurricanes a la final de conferencia en tres ocasiones anteriores, con solo una victoria y 12 derrotas contra los Boston Bruins (2019) y los Florida Panthers (2023, 2025).

“Años de mucho dolor”, dijo el delantero Jordin Martinook. “Sentía que teníamos equipos que podrían haber llegado y simplemente no podían hacerlo.”

Brind’Amour se unió a los Hurricanes como asistente de entrenador en la temporada 2011-12 y fue nombrado su entrenador en jefe en 2018-19. Eso son 15 temporadas detrás del banquillo antes de finalmente entrenar en la Final de la Stanley Cup, que comienza el martes por la noche en Raleigh contra los Vegas Golden Knights, campeones de la Conferencia del Oeste.

“Para él tener las cicatrices que todos tenemos y seguir presionando, estoy feliz por él tanto como por todos nosotros aquí”, dijo Martinook sobre Brind’Amour.

Cuando Brind’Amour entró al vestuario de celebración de Carolina después de la victoria en el Juego 5, su mensaje para el equipo se centró en otras personas que han esperado mucho tiempo para competir por la Stanley Cup: Su núcleo veterano.

Hay cinco Hurricanes actuales que jugaron en el final de conferencia de 2019 en la primera temporada de Brind’Amour como entrenador en jefe: Martinook, el capitán Jordan Staal, el defensor Jaccob Slavin, el delantero Andrei Svechnikov y el centro Sebastian Aho.

“He estado aquí mucho tiempo con estos chicos”, dijo Brind’Amour. “Los he visto convertirse en grandes jugadores y personas increíbles, así que estoy muy feliz por ellos. Como entrenador, no hay nadie más afortunado que yo de tener a estos chicos y la forma en que abordan su negocio diariamente.”

Brind’Amour también estaba feliz de que esos jugadores finalmente pudieran quitarse la etiqueta de ser incapaces de avanzar más allá de la final de conferencia.

“Recibieron muchas críticas por llegar tan lejos y no poder superarlo. No creo que eso estuviera bien porque dieron todo lo que tenían y eso es todo lo que puedes pedir. Mejoramos este año. Agregamos algunas piezas que nos han hecho mejores para llegar a este punto”, dijo.

Los equipos de Brind’Amour en carreras anteriores de playoffs fueron criticados por su incapacidad de marcar goles en momentos clave. Estadísticamente, este fue el mejor equipo ofensivo que entrenó en la temporada regular. Ese éxito se ha mantenido en los playoffs: Los Hurricanes son el segundo equipo con más goles que ha entrenado en la postemporada (3.23) mientras que son el equipo defensivo superior de los playoffs (1.62).

Tres de los cuatro máximos goleadores del equipo – los delanteros Taylor Hall, Logan Stankoven y Nikolaj Ehlers – fueron adquiridos por el gerente general Eric Tulsky en las últimas dos temporadas.

“Ellos han sentado las bases para todo lo que ha ocurrido aquí, y nosotros hemos añadido algo más”, dijo Hall sobre los jugadores núcleo del equipo. “‘Cultura’ es una palabra de moda, pero hay una cultura increíble aquí que ha estado presente durante mucho tiempo, y es genial ser parte de ella.”

Carolina ahora está a cuatro victorias de la Stanley Cup, pero eso significa vencer cuatro veces a los formidables Golden Knights.

“Es un animal diferente”, dijo Brind’Amour. “No puedes llegar tan lejos sin ser de primera categoría. Sabemos que eso va a ser un gran desafío.”

Los Golden Knights no tocaron su trofeo de campeones de conferencia después de barrer a los Colorado Avalanche. Tampoco lo hicieron los Hurricanes cuando se les presentó el Trofeo Príncipe de Gales después de su victoria en el Juego 5.

“Decisión del grupo”, dijo Aho cuando se le preguntó por qué se mantuvieron supersticiosamente alejados del trofeo.

Brind’Amour dijo que fue parte de esa decisión grupal.

“Algunos chicos me preguntaron qué pensaba”, dijo. “Les dije, ‘Haz lo que quieras. Pero no lo toques.'”