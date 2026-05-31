¿Cuándo llegan Argentina e Inglaterra a KC? FOX4 tiene la respuesta – AOL

KANSAS CITY, Missouri – Algunas de las potencias del fútbol más grandes del mundo aterrizarán en Kansas City en las próximas dos semanas, y FOX4 tiene algunos detalles exclusivos.

Según múltiples fuentes, se espera que Argentina, campeona defensora de la Copa del Mundo, llegue a Kansas City el domingo por la noche.

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Luego, el equipo comenzará a entrenar el lunes en el Compass Minerals National Performance Center, la sede de entrenamiento del Sporting Kansas City.

La estadía inicial de Argentina en Kansas City será breve antes de que el equipo parta para dos partidos amistosos internacionales antes de su primer partido de la fase de grupos el 16 de junio en el Arrowhead Stadium contra Argelia.

FOX4 también supo a través de múltiples fuentes que se espera que Inglaterra llegue al metro el 13 de junio.

La selección inglesa permanecerá en Prairie Village mientras realiza prácticas en Swope Soccer Village.

Aunque Inglaterra tendrá a Kansas City como su hogar durante parte del torneo, el equipo no tiene programado jugar ningún partido de la Copa Mundial aquí.

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Las llegadas marcan otro hito importante mientras Kansas City se prepara para recibir al mundo en el mayor evento deportivo.

Esta es una historia en desarrollo. FOX4 continuará brindando actualizaciones a medida que haya más detalles disponibles.

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