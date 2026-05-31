Japón busca un diálogo franco, dice el ministro de Defensa, rechazando las afirmaciones de neo

Context: El ministro de Defensa de Japón, Shinjiro Koizumi, habló en el Diálogo de Shangri-La sobre el aumento del gasto en defensa y la revisión de las directrices de exportación de armas de Japón.

El ministro de Defensa de Japón, Shinjiro Koizumi, afirmó que “la puerta de Japón al diálogo siempre está abierta” a la comunidad internacional, a pesar del aumento del gasto en defensa y la revisión de las directrices de exportación de armas, según informó en el IISS Shangri-La Dialogue.

Koizumi destacó que Japón ha respetado consistentemente el derecho internacional y afirmó que el camino de Japón como nación amante de la paz ha sido valorado tanto por la región como por la comunidad internacional. También desmintió las acusaciones de “neo-militarismo” contra Japón, señalando que no tienen fundamento.

El ministro japonés mencionó las recientes medidas de Japón para expandir su postura de defensa, incluyendo el levantamiento de la prohibición de exportar armas letales y posibles cambios al Artículo 9 de su constitución, que renuncia a la guerra y al mantenimiento de fuerzas armadas.

Koizumi también hizo referencia a la falta de representación ministerial de China en el Diálogo, expresando su decepción por no poder reunirse con su homólogo chino, Dong Jun.

Además, Koizumi destacó la importancia de la transparencia, la confianza y el diálogo en la región de Asia-Pacífico para mantener la paz y la seguridad. Señaló que Japón fortalecerá sus capacidades de defensa con un alto nivel de transparencia debido a las nuevas formas de guerra que están surgiendo en todo el mundo, como la inteligencia artificial, la ciberguerra y el uso de sistemas no tripulados.

El ministro también hizo hincapié en la necesidad de un diálogo persistente y franco sin evitar temas difíciles, especialmente ante el crecimiento militar rápido y opaco de China, que ha generado preocupación en Japón y en la comunidad internacional.

(Nota de contexto: El Diálogo de Shangri-La es una importante conferencia anual sobre seguridad en Asia que reúne a líderes de defensa y seguridad de la región).