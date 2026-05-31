Enviado antisemitismo de Estados Unidos califica a Milei de Argentina como “modelo para el mundo”

(31 de mayo de 2026 / JNS)

El presidente de Argentina, Javier Milei, es un “modelo para el mundo” en una época de antisemitismo global, dijo el viernes el rabino Yehuda Kaploun, enviado especial de Estados Unidos para monitorear y combatir el antisemitismo.

Kaploun habló luego de una reunión entre funcionarios estadounidenses y el líder argentino en la Casa Rosada de Buenos Aires; El país sudamericano asumió el pasado 18 de marzo la presidencia rotatoria anual de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA).

“Es un honor poder reunirme para mantener un amplio debate con @JMilei“Un verdadero defensor de las comunidades judías en Argentina y en todo el mundo”, tuiteó el embajador Kaploun en X. “A medida que el antisemitismo aumenta a nivel mundial, usted es un modelo para el hemisferio y el mundo”.

Argentina ha experimentado un giro de 180 grados, pasando de ser un refugio seguro para los nazis después del Holocausto a convertirse, bajo el gobierno de Milei, en uno de los más acérrimos partidarios de Israel en el mundo.

La IHRA, una organización intergubernamental compuesta por más de 40 países, es más conocida por su definición de trabajo de antisemitismo, adoptado hace una década, que se ha convertido en el estándar de oro para el odio más antiguo y desde entonces ha sido adoptado por más de 1.200 entidades en todo el mundo, incluido el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Las reuniones plenarias están programadas en Buenos Aires en junio y noviembre, cada una precedida por conferencias sobre antisemitismo y educación regional sobre el Holocausto.

A principios de este mes, el embajador de Israel ante la ONU en Ginebra Daniel Merón anotado en una ceremonia de traspaso de la dirección de la organización intergubernamental que el odio que provocó el Holocausto no ha desaparecido.