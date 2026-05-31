El Mundial dispara las ventas de camisetas falsificadas en Argentina

Por Eliana Raszewski

BUENOS AIRES, 29 mayo (Reuters) – La fiebre por la Copa del Mundo en Argentina, hogar de los campeones defensores, ha impulsado las ventas de camisetas y cromos de fútbol falsificados, provocando protestas de los minoristas que “ya están bajo presión por las políticas de apertura de mercado del presidente Javier Milei”.

Las principales calles comerciales de Buenos Aires están inundadas de sombreros, banderas, mates y camisetas de colores patrióticos celeste y blanco.

La victoria de Argentina en el Mundial de 2022 “hace que la gente a la que ni siquiera le gusta el fútbol sienta esa pasión”, dijo Fabián Castillo, director de la Cámara de Comercio de Buenos Aires.

Pero sospecha que más del 70% de las camisetas de la selección argentina que se venden en la calle son falsificadas. En todo el mundo, muchos consumidores dicen que compran conscientemente imitaciones de bajo precio debido a los precios, a menudo elevados, de las camisetas oficiales.

Éste es particularmente el caso de Argentina, donde el poder adquisitivo de los residentes ha caído debido a que los salarios no han podido mantenerse al día con la inflación. Las ventas de productos falsificados se suman a “otros desafíos que enfrenta la industria textil local, que ha visto cerrar fábricas debido al aumento de las importaciones baratas bajo el gobierno de Milei.

Lucas Aranda, un comerciante textil de la provincia de Buenos Aires, vende camisetas de la selección nacional a 40.000 pesos (28 dólares) cada una, aproximadamente una cuarta parte del costo de las originales.

Las falsificaciones también se han extendido a las populares pegatinas de fútbol que los niños (y muchos adultos) coleccionan para completar sus álbumes de la Copa Mundial. Si bien los “originales” se pueden encontrar en tiendas de conveniencia, se ofrecen “alternativas” más baratas “en línea”.

La Copa del Mundo comienza el próximo mes y será organizada por Estados Unidos, Canadá y México. El primer partido de Argentina será contra Argelia el 16 de junio.

(Reporte de Eliana Raszewski, con reporte adicional de Miguel Lo Bianco; escrito por Leila Miller; edición de Rosalba O’Brien)