‘Love Island USA’ expulsa al concursante de la temporada 8 después de que el presunto uso de insultos raciales circulara en línea

Un miembro del elenco de “Love Island USA” ha sido nuevamente expulsado de la villa. Esta vez, sucedió incluso antes de que se estrenara la nueva temporada.

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Tan pronto como el reality show de citas dio a conocer el elenco de su octava temporada el jueves, los fanáticos en línea comenzaron a investigar los antecedentes de los concursantes. Pronto comenzaron a circular dos videos en las redes sociales que mostraban a una concursante, Vasana Montgomery, que parecía decir la palabra N ante la cámara, una vez mientras cantaba una canción y otra mientras gritaba en un juego de arcade.

El viernes, pocos días antes de que saliera al aire la temporada, Montgomery había sido retirado del elenco. Montgomery no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Peacock confirmó a NBC News que Montgomery ya no estará en el programa. El servicio de transmisión dijo que los videos que resurgieron no se compartieron públicamente hasta después del anuncio del elenco. (Peacock es propiedad de NBCUniversal, la empresa matriz de NBC News).

Cada temporada de “Love Island USA” sigue a un grupo de solteros a lo largo de seis semanas mientras corren para emparejarse y formar conexiones románticas, o corren el riesgo de ser expulsados ​​de la isla. A lo largo del programa, la entrada de nuevos concursantes (a quienes el programa llama “bombas”) crea tensión mientras los productores continúan insertando juegos psicológicos y giros en la trama.

El spin-off estadounidense del programa británico original, que se filma en tiempo real y se transmite seis noches a la semana, era relativamente de nicho antes de que su popularidad explotara en 2024. El año pasado, la temporada 7 se convirtió en la temporada original de Peacock más vista de todos los tiempos, con más de 18 mil millones de minutos vistos.

La villa Love Island USA en Viti Levu, Fiji, en 2024. Ben Symons / Peacock a través de archivo de Getty Images

Pero con la creciente atención también llegó una afluencia de escrutinio por parte de nuevos fanáticos, quienes rápidamente se ganaron la reputación de mostrar extrema lealtad y extrema hostilidad hacia las personas que ven en pantalla.

Algunos espectadores se han apresurado a poner a los concursantes bajo el microscopio por todo, desde su comportamiento hasta su apariencia física y antecedentes políticos, lo que ha llevado a un acoso intensificado en línea. Si bien el discurso en línea evoluciona a lo largo de la temporada, los isleños están secuestrados dentro de la villa sin acceso a las redes sociales hasta que salen del programa, cuando a menudo son recibidos por una gran y nueva base de fanáticos y una ráfaga de comentarios y suposiciones de odio.

El acoso cibernético se volvió tan severo la temporada pasada que Peacock emitió una declaración pública a los fanáticos antes de la revelación del elenco de la temporada 8.

â€œLa Villa funciona con buenas vibraciones, al igual que esta comunidad. Nos encanta ver sus reacciones, opiniones y debates, pero todos merecen sentirse seguros y respetados”, se lee en el comunicado. “Este es un espacio para la diversión, no para la negatividad, así que mantenlo amable, positivo y recuerda: ¡esta es la Isla del AMOR!”.

Pero al igual que el anuncio de servicio público del año pasado que instaba a los fanáticos a ser más amables, el mensaje hizo poco para moderar el fervor en línea.

En Instagram, el comentario principal (con casi 63.000 me gusta) en respuesta al llamado de bondad de Peacock especuló que el elenco debe ser “cortado” o físicamente poco atractivo, para que el programa siquiera emita tal declaración.

“LMAO no nos está dando una charla antes de que salga el elenco”, se lee en otro comentario que acumuló casi 60.000 me gusta.

Los fanáticos también notaron que el programa no etiquetó a ninguno de los usuarios de Instagram de sus concursantes en el anuncio de este año y que los comentarios ya están restringidos en las páginas personales de los Islanders, lo que lleva a especular que el programa ha implementado nuevas salvaguardas en las redes sociales para aliviar el acoso.

La rápida expulsión de Montgomery de la villa se produjo después de que “Love Island USA” enfrentara presión la temporada pasada para tomar medidas contra dos concursantes por su uso pasado de insultos raciales.

Al comienzo de la temporada 7, la concursante Yulissa Escobar fue eliminada abruptamente de la serie después de que aparecieran videoclips en línea que parecían mostrarla usando la palabra N mientras estaba en un podcast. Más adelante en la temporada, la concursante Cierra Ortega, que pasó de ser la favorita de los fanáticos a ser una de las isleñas más acosadas de la temporada, también fue expulsada de la villa después de que los espectadores resurgieran viejas publicaciones en las redes sociales que mostraban su uso de un insulto anti-chino.

Hasta el domingo, el programa no ha abordado públicamente la destitución de Montgomery ni ha anunciado un concursante alternativo para el inicio de la temporada 8.