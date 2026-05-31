Chismes de fútbol: Rogers, Rice, Alisson, Ederson, Palhinha, Leao, Alvarez, Maguire, Bernado, Wimmer, Sage, Hoeness, Iraola, Fábregas

Villa Aston El extremo Morgan Rogers es un objetivo para Arsenal y PSG, el interés del Real Madrid por Arsenal aumenta el mediocampista Declan Rice, Liverpool El portero Alisson quiere que la Juventus se mueva.

Arsenal El jefe Mikel Arteta ha puesto su mirada en Villa Aston‘s El extremo inglés Morgan Rogers, de 23 años, intenta aprovechar el éxito del título de la Premier League, aunque los ganadores de la Liga de Campeones París Saint Germain también están interesados. (Espejo), externo

Cifras clave en el real madrid El equipo de reclutamiento está instando al club a buscar un movimiento para Arsenal El mediocampista Declan Rice quedó impresionado por el liderazgo, el físico y las cualidades técnicas del internacional inglés de 27 años. (Charla en equipo), externo

Liverpool El portero Alisson, de 33 años, planea decirle al nuevo entrenador del club que quiere poner fin a su etapa en Anfield y unirse Juventus. (Gazzetta dello Sport – en italiano), externo

manchester unido están acercándose a un acuerdo para fichar al centrocampista brasileño Ederson, de 26 años, procedente del Atalanta por una tarifa de alrededor de £ 35 millones. (Hablando de deporte), externo

El centrocampista portugués Joao Palhinha, de 30 años, no quiere salir cedido Bayern de Múnich a Tottenham uno permanente y tratará de diseñar un movimiento para Deportivo en cambio. (A Bola – en portugués), externo

manchester unido, Chelsea, Arsenal, Tottenham, Liverpool y Newcastle todos están interesados ​​en del AC Milan El extremo portugués Rafael Leao y el jugador de 26 años desean dejar San Siro este verano. (Calciomercato – en italiano), externo

París Saint Germain han enfriado su interés en Atlético de Madrid delantero Julián Álvarez, pero el internacional argentino de 26 años todavía está en el radar de Arsenal y Barcelona. (Mundo Deportivo – in Spanish), externo

manchester unido El defensa Harry Maguire ha sido ofrecido para Inter de Milán Pero el Club italiano no ve como una prioridad fichar al inglés de 33 años. (Gazzetta dello Sport vía Football Italia), externo

El centrocampista portugués Bernardo Silva, de 31 años, tiene muchas ganas de unirse Barcelona con su contrato en ciudad de manchester expirará de forma inminente. (Mundo Deportivo – en español), externo

Brighton enfrentará la competencia de Hoffenheim y Eintracht Fráncfort para la firma de Wolfsburgo El extremo austriaco Patrick Wimmer, de 25 años. (Florián Plettenberg), externo

Palacio de Cristal han mantenido otra ronda de conversaciones con funcionarios altamente calificados Lente gerente Pierre Sage. (Correo), externo

Como El técnico Cesc Fábregas está contento con el club italiano a pesar de sus vínculos con puestos de entrenador en otros lugares, incluido real madrid. (Deporte – en español), externo