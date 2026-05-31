Ejército israelí captura el estratégico castillo de Beaufort en Líbano.

Abra esta foto en la galería: Una bandera de Israel ondea sobre el castillo medieval de Beaufort, también conocido como Qalaat al-Shaqif o Shaqif Arnoun, en el sur del Líbano el domingo.AFP STRINGER/AFP/Getty Images

Las tropas israelíes han capturado una montaña estratégica coronada por un castillo construido por los Cruzados en el sur del Líbano en la incursión más profunda en el país en más de un cuarto de siglo, informó el ejército el domingo.

La toma del castillo de Beaufort, cerca de la ciudad de Nabatiyeh, siguió a días de ataques aéreos y combates intensos en aldeas cercanas entre las tropas israelíes y los militantes de Hezbollah.

La captura marcó un gran avance israelí en la última guerra entre Israel y Hezbollah, que comenzó el 2 de marzo, cuando Hezbollah disparó cohetes hacia el norte de Israel dos días después de que Estados Unidos e Israel atacaran a su principal patrocinador, Irán.

Desde entonces, Israel ha lanzado una invasión terrestre, capturando docenas de aldeas y poblados libaneses cercanos a la frontera. Hezbollah ha lanzado miles de misiles y drones contra soldados israelíes en el sur del Líbano y el norte de Israel.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo el domingo que había ordenado a las tropas avanzar más en el Líbano en la batalla contra el grupo militante de Hezbollah, respaldado por Irán, a pesar de un alto el fuego anunciado hace más de seis semanas. Reuters

…