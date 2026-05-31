Exeter se convirtió en el primer equipo visitante en ganar en la liga en Welford Road en 14 meses, ya que dos tries del veterano full-back Olly Woodburn entregaron una victoria espectacular para los Chiefs.

En términos materiales, la victoria hizo poca diferencia para Exeter, ya que aún necesitan vencer a Saracens en casa en su último partido de la temporada regular para llegar a los playoffs. Pero entrarán en el enfrentamiento del sábado en Sandy Park con la creencia corriendo por ellos después de irrumpir en la guarida de los Tigers.

La victoria fue una muestra de cómo han viajado esta temporada. Rob Baxter, el director de rugby de Exeter de larga data, ha hecho un trabajo tremendo para ingeniar la vuelta de tuerca desde la baja de la temporada pasada, cuando los Chiefs estaban novenos de 10. Ahora, sus cargos están a un paso de las semifinales.

Woodburn dijo: “Me encanta marcar tries, me encanta asistir tries y tengo mucho amor por este equipo. Teníamos esa creencia al entrar en este partido de que podíamos venir aquí y causar una sorpresa, así que estamos emocionados de ver cómo es nuestra forma en casa. Vamos a usar esa confianza y seguir adelante.

“Tenemos una muy buena mezcla de calidad internacional, pero también un buen grupo central de trabajadores duros.”

[Context: Exeter venció a Leicester en Welford Road. Woodburn destacó con dos tries esenciales para la victoria del equipo de rugby.]

[Fact Check: Exeter ahora está cerca de calificar para las semifinales.]

Fuente: https://www.theguardian.com/sport/2026/may/30/saracens-harlequins-prem-rugby-union-match-report