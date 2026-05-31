Boutier remonta desde 4 abajo para ganar ShopRite LPGA

GALLOWAY, N.J. — Celine Boutier remontó una desventaja de cuatro golpes el domingo, haciendo tres birdies alrededor del recorrido en su camino a un 5-bajo par 66 para una victoria por un solo golpe sobre Arpichaya Yubol en el ShopRite LPGA.

Soo Bin Joo, la surcoreana de 22 años en busca de su primer título en el Tour LPGA, perdió su ventaja de cuatro golpes en el recorrido y luego quedó atrás de manera definitiva en el hoyo 13, el mismo hoyo donde anteriormente Boutier había tomado la delantera con un putt de birdie de 30 pies.

Joo volvió a fallar el fairway a la derecha con una bola complicada, hizo un pitch de regreso al fairway, envió su wedge por encima del green con un banderín delantero, chippeó a 8 pies del hoyo y falló el putt, tomando un doble bogey para quedar tres golpes detrás.

Boutier siguió golpeando tiros sólidos, rara vez metiéndose en problemas. Falló un putt de birdie de 4 pies en el hoyo final para terminar en 9-bajo par 204, y nadie pudo alcanzarla.

“Para tener la oportunidad de ganar hoy es algo muy especial,” dijo Boutier, la jugadora francesa de 32 años que ganó el ShopRite LPGA hace cinco años. “Creo que es un gran torneo, muy especial para mí, así que estoy muy emocionada de poder lograr otra victoria aquí.”

Yubol, quien fue penalizada con un golpe en la segunda ronda del sábado por exceder su tiempo máximo, birdieó los dos últimos hoyos para un 66. Fue su segunda posición de subcampeona del año, habiendo terminado cuatro golpes detrás de Nelly Korda en México.

Lauren Walsh (67) terminó tercera, seguida por Joo entre cuatro jugadoras que empataron en cuarto lugar.

“Fue muy divertido. Fue la primera vez que lideré el torneo, y creo que di lo mejor de mí allí tanto como pude y me preparé bien y estoy muy orgullosa de mí misma,” dijo Joo. “Estaba tratando de hacer mi mejor esfuerzo para mantener la calma mentalmente, y creo que todavía debo trabajar un poco más en eso.”

Chizzy Iwai, quien también comenzó cuatro golpes atrás, tuvo dos birdies en tres hoyos, pero luego cerró con 15 pares consecutivos.

Boutier terminó los primeros nueve hoyos con dos birdies consecutivos para llegar a 7 bajo par, lo que le dio el liderato compartido cuando Joo hizo bogey en el par-4 octavo. Boutier luego envió su approach a 4 pies para birdie en el décimo hoyo. Joo la igualó con un birdie en el noveno pero no pudo seguir el ritmo el resto del camino.

El ShopRite LPGA es uno de los dos eventos de 54 hoyos en el calendario, y el campo fue particularmente débil este año, con solo una jugadora del top 10, debido a la programación. El U.S. Women’s Open es la próxima semana al otro lado del país en Los Ángeles, celebrado en Riviera por primera vez.

Boutier ahora tiene siete títulos en el LPGA y 12 a nivel mundial. Había luchado para empezar el año, con un empate en noveno lugar como su mejor resultado entre 10 torneos.

“Siento que mi juego ha mejorado en las últimas semanas. Pude ver que se estaba uniendo, y definitivamente no esperaba que se uniera esta semana y hoy,” dijo. “Pero estoy súper emocionada de estar de vuelta en el círculo de ganadores.”