Final del Mundial: España vs Argentina – ¿Qué equipo tiene más posibilidades de ganar?

El torneo de 48 equipos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ahora se reduce a un solo partido: España contra Argentina.

Es difícil argumentar que el enfrentamiento entre los campeones de Europa y el equipo número uno del mundo contra los campeones sudamericanos y los campeones de la Copa del Mundo no es un final apropiado.

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Francia había irrumpido en la pole position como favorita durante el torneo, mientras que Inglaterra parecía tener su mejor oportunidad desde su única victoria hace 60 años.

Sin embargo, hay mucho que elegir cuando se trata de los finalistas, por lo que Al Jazeera hace exactamente eso:

Argentina: campeones de la Copa del Mundo y campeones sudamericanos

Apariciones anteriores en Mundiales: 18

Mejor rendimiento: Ganadores (1978, 1986, 2022)

Primera presentación: 1930 (Uruguay)

Récord general de la Copa del Mundo: P94 W53 D17 L24 F171 A103

Clasificación mundial de la FIFA: 3

Descripción general: Si su desafío de 2022 en Qatar tuvo un comienzo impactante, con la derrota ante Arabia Saudita, entonces la campaña de 2026 para Argentina podría verse como un vuelo en comparación.

La verdad, sin embargo, es que ésta ha estado lejos de ser una Argentina clásica, especialmente con Lionel Messi todavía como pivote del equipo. Sin embargo, el jugador de 39 años es la razón por la que la defensa del título continúa.

El último equipo en ganar Copas del Mundo consecutivas fue Brasil en 1958 y 1962. Italia también retuvo un título, por lo que es una lista muy corta a la que Argentina busca unirse.

Fortalezas: No hay que buscar más allá de Messi para ver la fuerza clara e inigualable de Argentina (al menos en este torneo). El delantero del Inter Miami está llamado a ganar la Bota de Oro con ocho goles. El trío de mediocampistas que se mantiene al frente de la línea defensiva: Enzo Fernandes, Alexis Mac Allister y Paredes, han sido vistos como los ejecutores del torneo, protegiendo a Messi tanto como a la línea defensiva; incluso han sido comparados con los guardaespaldas personales de la leyenda argentina.

Debilidades: Debido al peso de la dependencia de Messi, la debilidad de Argentina tiene que ser su capacidad para reemplazar a su hombre principal. Si Messi sufriera una lesión, las probabilidades de Argentina, que ya son amplias, aumentarían aún más. Tienen ritmo y astucia en Giuliano Simeone y Julián Álvarez, y goles en Lautaro Martínez; También tienen poder en su defensa y en los mediocampistas, pero ¿tienen chispa sin Messi? Podría decirse que ningún equipo en la Copa Mundial 2026 ha dependido más de un solo jugador.

Guía de formularios: Argentina no ha perdido un partido desde que cayó 1-0 en Ecuador en un partido de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA. Desde entonces, los campeones sudamericanos han logrado una racha de 14 victorias consecutivas.

Los argentinos anotaron ocho goles mientras arrasaban en la fase de grupos de la Copa del Mundo, concediendo sólo una vez, en su último partido contra Jordania cuando ya estaban clasificados para los dieciseisavos de final.

Las eliminatorias han resultado mucho más complicadas, con victorias por 3-2 en octavos de final y octavos de final, contra Cabo Verde y Egipto, respectivamente.

Su pase a los cuartos de final se aseguró con una victoria por 3-1 contra Suiza, pero ese partido, al igual que la victoria de Cabo Verde, requirió tiempo extra.

La victoria por 2-1 en la semifinal contra Inglaterra supuso un segundo gran cambio en el torneo, ya que perdía 2-0 sobre los egipcios cuando faltaban 11 minutos de los 90 minutos restantes.

Jugadores a seguir: Argentina no sólo arrojó el fregadero de la cocina a Inglaterra, sino que también arrojó todo su talento ofensivo que comenzó en el banquillo.

Junto a Lautaro Martínez, el técnico Lionel Scaloni lanzó a Rodrigo De Paul y Nicolás González. Aunque Messi es insustituible, es probable que los argentinos necesiten todos los recursos que lo rodean si quieren conseguir la victoria.

En el otro extremo, Lisandro Martínez sigue siendo el principal hombre en el centro de la defensa.

España: campeona de Europa y selección número uno del mundo

Apariciones anteriores en Mundiales: 17

Mejor acabado: Ganadores (2010)

Récord general de la Copa del Mundo: P74 W37 D18 L19 F121 A76

Clasificación FIFA: 1

Descripción general: España

España se ha recuperado de dos terribles campañas en la Copa del Mundo (no alcanzó los cuartos de final en las dos últimas ediciones) para tener la oportunidad de convertirse en el actual campeón europeo y mundial por segunda vez.

Los españoles levantaron el título mundial por única vez en su historia en 2014, dos años después de su primera corona continental.

Su clasificación número uno según la FIFA al ingresar al torneo se basa en gran medida en la victoria en la Eurocopa 2024.

Fortalezas: Lamine Yamal y Nico Williams, que ahora tienen 19 y 24 años, respectivamente, fueron las estrellas en ascenso de la victoria continental de España en 2024, pero ninguno de ellos ha despegado en la Copa del Mundo.

La condición física de Yamal al ingresar al torneo fue una preocupación, dado que se perdió el final de la temporada nacional española por una lesión en el tendón de la corva, mientras que Williams ha estado restringido principalmente a cameos desde el banquillo en Norteamérica.

Por muy elogiada que haya sido la defensa de Argentina, España sólo ha concedido un gol en el torneo hasta el momento. Su organización como nación, ya sea a nivel de clubes o internacional, rara vez es más que inmaculada.

El juego de pases rápidos y cortos “Tiki-taki” comenzó en España durante la época de Pep Guardiola en el Barcelona, ​​irónicamente, cuando Messi lideraba la línea del club catalán y era la principal razón de su éxito.

Los españoles volverán a buscar su juego basado en la posesión para ganar el día, con Rodri y Fabián Ruiz actuando como puntos de apoyo en el centro del campo.

Debilidades: Como en la mayoría de los ámbitos de la vida, una fortaleza también puede ser una debilidad. Cuando en esta edición se han planteado interrogantes sobre España, en su mayor parte han sido en torno a un ritmo peatonal.

El juego de pases cortos persiste, pero esta vez no ha sido tan rápido y efectivo, especialmente contra el bloque bajo, algo que probablemente enfrentarán contra Argentina.

La mayoría de los equipos se han enfrentado así a los españoles hasta ahora, y Cabo Verde, Uruguay, Portugal y Bélgica hacen la vida excepcionalmente difícil. Los neutrales esperan con todas sus fuerzas un gol tempranero de España, lo que hará que los argentinos entren en juego.

Guía de formularios: El partido inaugural del torneo fue contra Cabo Verde, y el empate 0-0 que consiguieron los debutantes africanos fue considerado como una de las grandes sorpresas del Mundial en la fase de grupos.

Siguió una victoria muy necesaria contra Arabia Saudita, también con un más que útil margen de 4-0, antes de una estrecha victoria por 1-0 contra Uruguay que dejó a España como ganadora del grupo.

Austria fue eliminada por 3-0 en los dieciseisavos de final, pero luego vinieron las grandes pruebas contra Portugal y Bélgica. Ninguno de los dos fue superado fácilmente, con márgenes de victoria de un gol, pero de todos modos fueron victorias.

La prueba definitiva en esta edición, para todos los equipos que aspiraban a levantar el trofeo, fue Francia; fue un desafío que España superó con gran éxito.

España no ha saboreado la derrota en 37 partidos, desde una derrota por 1-0 en un amistoso internacional contra Colombia en marzo de 2024.

Su última derrota en un partido oficial fue contra Escocia en un partido de clasificación para la Eurocopa 2024 en marzo de 2023.

Jugadores a seguir: Yamal sólo ha marcado un gol en esta edición, en la goleada a Arabia Saudí, mientras que su otra estrella, Williams, aún no ha marcado.

Se siente como si algo especial debe surgir de uno de ellos, incluso si es en un momento tardío de desesperación, como en los dos últimos shows de Messi para salvar a Argentina.

Un factor importante de la final es si al menos una de las megaestrellas en exhibición brillará y, al hacerlo, dejará una impresión imborrable.

Es difícil imaginar que el torneo pase sin que Yamal produzca algo para recordar. El extremo consiguió un segundo título consecutivo de La Liga con el Barcelona esta temporada y fue nombrado Jugador de la Temporada.

Ambos equipos se alegrarán de conseguir una aburrida victoria por 1-0, si eso es lo que hace falta. La expectante audiencia global esperará todo lo contrario.