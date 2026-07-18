Argentinos y españoles enfrentan lealtades divididas antes de la final del Mundial | Gaceta Demócrata del Noroeste de Arkansas

BUENOS AIRES, Argentina — Cervantes and Borges. Tortilla and asado. Flamenco and tango.

Argentinos y españoles han estado unidos durante mucho tiempo por lazos de sangre y una relación de admiración mutua, pero la final de la Copa del Mundo entre estas dos naciones de habla hispana ha colocado a muchos de ellos en una encrucijada: ¿deberían apoyar a La Furia o a la Albiceleste el domingo?

“Es como estar atrapado entre la espada y la pared”, admitió Juan Manuel Posada, un español de 75 años originario de Asturias que se instaló en Buenos Aires en 1968.

El choque en Nueva Jersey marcará la primera final de una Copa Mundial exclusivamente de habla hispana desde el torneo inaugural de 1930, cuando el anfitrión Uruguay derrotó a Argentina 4-2 en Montevideo.

Fue un español, Pedro de Mendoza, quien fundó Buenos Aires a mediados del siglo XVI. Las batallas por la independencia no alteraron la fuerte influencia cultural de la Península Ibérica en la joven nación, una influencia que se profundizó con las olas de migración española en la primera mitad del siglo XX.

“Es como si hubiera llegado ayer. Mi corazón está en Asturias, en España y con la selección española. Sin duda”, dijo Posada, hincha del club español Sporting de Gijón que, en su país de adopción, se convirtió en seguidor del Independiente de Avellaneda. “Si gana España, genial, pero si gana Argentina, no me enfadaré en absoluto”, añadió con el acento asturiano que aún conserva.

Manuel Fernández Acevedo tiene 81 años; Dejó Baiona, en Vigo, con su familia cuando era muy joven para establecerse en Argentina, donde nacieron su hija y su nieta. Dividido entre los dos países, dijo: “Que gane el mejor equipo. Si gana España, genial, y si le toca a Argentina, también está bien”.

Así como la literatura, la gastronomía y la música se enriquecieron con ese vínculo de hermandad, el fútbol también sintió su impacto, destacándose los argentinos Alfredo Di Stéfano y Lionel Messi como los máximos íconos del Real Madrid y Barcelona, ​​respectivamente.

No existe una rivalidad futbolística clásica entre los dos países, en parte porque, en casi un siglo de historia de la Copa Mundial, los españoles y los argentinos se han enfrentado sólo una vez. Ese encuentro fue durante la fase de grupos del Mundial de 1966, resultando en una victoria para Argentina.

Por supuesto, una final es una historia completamente diferente.

“Tengo un nieto argentino que me dijo el otro día: ‘Abuelo, si gana España, me pondré la camiseta de España y llevaré la bandera, y lo celebraremos. Pero si gana Argentina, tienes que venir con la camiseta de mi país y portando su bandera'”, dijo Posada. “Le dije que estaba bien, pero no creo que podamos salir al Obelisco a celebrar con la camiseta de España”.

El risueño Posada se refería al monumento de Buenos Aires que sirve como epicentro de las celebraciones por las victorias de Argentina.

Primero, la dictadura militar de 1976-83, y luego las crisis económicas consecutivas que comenzaron en la década de 2000, llevaron a miles de argentinos a establecerse en España en busca de una mejor calidad de vida. Según las cifras del censo español más reciente (a enero de 2025), residían en España 450.883 personas nacidas en Argentina.

También para ellos la final del domingo es una ocasión especial.

“Les veo como un rival más, pero con respeto, sabiendo que estamos en su país y que, al final, somos todos hermanos”, dijo Nahuel Barreta, de 19 años, que vive en Málaga desde hace un año. “Aquí me siento como en casa. Vamos a ver el partido en un bar del centro con amigos; es nuestro ritual habitual. Nunca he vivido un Mundial como este”.

En los últimos días, las redes sociales han visto una ola de publicaciones virales que muestran a parejas argentino-españolas separándose temporalmente hasta después del partido del domingo, así como las divertidas tácticas que utilizan para convencer a sus hijos de apoyar a uno de los finalistas.

Realmente se siente como un asunto familiar.

El corresponsal de AP Suman Naishadham en Madrid contribuyó a este informe.

Los fanáticos celebran después de que Argentina derrotó a Inglaterra en un partido de semifinal de la Copa Mundial de fútbol en el centro de Buenos Aires, Argentina, el miércoles 15 de julio de 2026. (Foto AP/Natacha Pisarenko)