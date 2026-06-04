Los ricos siguen comprando bienes raíces en Manhattan a pesar del potencial impuesto a las segundas residencias.

El mercado de bienes raíces de lujo en Manhattan ha aumentado en el último mes, según datos recientes, a pesar del impuesto propuesto sobre las segundas residencias por el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, que los corredores advierten que podría provocar una fuga de riqueza.

Entre el 14 de abril y el 10 de mayo, se firmaron 133 contratos para apartamentos con un precio de $4 millones o más, según Olshan Realty. Eso se compara con 130 durante el mismo período del año pasado. El volumen total de dólares aumentó un 10% a $1.12 mil millones, dijo Olshan.

Las ventas en la parte más alta siguen siendo especialmente sólidas, con contratos firmados para apartamentos con un precio de $10 millones o más que aumentaron un 80% a 34 contratos. La fuerza se produce mientras los corredores de bienes raíces y líderes empresariales advierten que un nuevo impuesto sobre las segundas residencias alejará a los ricos de Nueva York y su valioso gasto.

“Las últimas cuatro semanas demuestran que un impuesto inminente sobre las segundas residencias no ha tenido efecto en el mercado de lujo en Manhattan”, dijo Donna Olshan, presidenta de Olshan Realty.

El mercado podría cambiar una vez que se imponga el impuesto, por supuesto. Sin embargo, el aumento se produce a medida que el impuesto propuesto sobre las segundas residencias avanza en la legislatura de Nueva York y desencadena una batalla altamente pública y amarga sobre la tributación de los ricos en Nueva York.

El impuesto, propuesto por Mamdani y la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, el 15 de abril, sería una carga anual sobre bienes raíces no primarios en Nueva York valorados en $5 millones o más. Mamdani dijo que el impuesto recaudará $500 millones en ingresos anuales y obligará a los neoyorquinos de tiempo parcial a “pagar su parte justa”.

Los corredores de bienes raíces han hecho lobby para detener el impuesto en Albany, argumentando que dañará el mercado y costará empleos e ingresos fiscales. Los propietarios de segundas residencias en Nueva York ya pagan impuestos a la propiedad pero normalmente no utilizan muchos servicios públicos como escuelas o transporte público.

La presidenta y CEO del Grupo Corcoran, Pamela Liebman, dijo a The Real Deal la semana pasada que Corcoran “tiene tantos acuerdos que se han puesto en pausa, especialmente en el nivel de $30 millones, $40 millones”. Queda por ver”.

La batalla por el impuesto también se volvió altamente personal después de que Mamdani anunciara su propuesta con un video en redes sociales frente al edificio de apartamentos del CEO de Citadel, Ken Griffin.

Griffin, quien vive en Miami, compró el apartamento en 2019 por $238 millones, estableciendo el récord de la casa más cara vendida en los Estados Unidos. Además, Citadel está construyendo un nuevo edificio de $6 mil millones en la Avenida Park y una nueva sede en Miami.

En una entrevista con CNBC la semana pasada, Griffin dijo que ampliará la fuerza laboral en Miami durante los próximos 10 años “como consecuencia inmediata y directa de la pobre decisión del alcalde aquí, con respecto a su publicación de ese video”. Añadió que la publicación en redes sociales fue “de mal gusto”.

El portavoz de prensa de Mamdani dijo que el alcalde “quiere que todos los neoyorquinos tengan éxito” pero que “el sistema impositivo está fundamentalmente roto. Recompensa la extrema riqueza mientras que las personas trabajadoras son empujadas al límite”.

El impuesto también enfrenta grandes preguntas sobre su implementación y cómo valorar las propiedades de Nueva York.

El sistema de evaluación obsoleto de Nueva York valora las propiedades muy por debajo de su valor de mercado y deja un pequeño número de apartamentos valorados en $5 millones o más. Se informó anteriormente que el apartamento de $238 millones de Griffin está valorado por la ciudad en $6.99 millones y valorado en solo $15.5 millones, según CNBC.

Hochul anunció la semana pasada que ella y la legislatura llegaron a un acuerdo sobre los lineamientos generales de un presupuesto estatal, que incluye el impuesto sobre las segundas residencias. No ha anunciado ningún detalle sobre la propuesta, incluidas las tasas, el cronograma y el sistema de valuación.