‘Derrotamos a Los Ingleses’: los fanáticos argentinos buscan consuelo mientras Messi se pierde el final perfecto

“¿Qué pasó?”, pregunta la gente afuera de una tienda de empanadas en el centro de Buenos Aires, tratando de leer los gemidos y gestos de los clientes dentro cuyo televisor estaba un minuto por delante del de ellos.

“España anotó”, dice Julián Escalante, de 20 años, sosteniendo su teléfono. El español Ferran Torres asestó el golpe decisivo en el minuto 106 de una final que se fue a la prórroga, sellando un enfrentamiento tenso y en gran medida unilateral que terminó 1-0.

Cuando sonó el pitido final, Escalante no duda y recuerda al resto de la afición: “Derrotamos a Los Ingleses [the English]¡hombre! Y eso es lo que importa”.

Escalante, un camillero, dice que el equipo argentino “estaba un poco desequilibrado, pero no importa, dieron todo lo que tenían. Llegamos a la final. Llegamos a la prórroga. Eso es porque tenemos huevos.”

Los fanáticos de Argentina se reúnen en el Obelisco después de perder la final del Mundial. Muchos aficionados querían homenajear a Lionel Messi en el que probablemente será su último partido de la Copa del Mundo. Fotografía: Luis Robayo/AFP/Getty Images

Fotografía: Luis Robayo/AFP/Getty Images

“Esta es la primera vez que me siento tan orgulloso de mi país”, dice, dirigiéndose hacia el Obelisco, el punto de encuentro designado para celebrar los esfuerzos de Argentina. â€œVencemos a Francia en la final [in 2022]. Tenemos tres Mundiales. Messi se retiró de la selección argentina como el mejor jugador del mundo”.

Cintia Martínez, 28 años, ama de llaves, apenas puede contener las lágrimas. “No quiero hablar mucho, porque mi hijo está llorando y yo también”, dice, sosteniendo la mano de su hijo de cuatro años. También rumbo al Obelisco, dice que de todos modos estaba celebrando, “porque llegamos a la final”.

Miles hicieron lo mismo y acudieron al monumento. El Obelisco, de 67 metros de altura, se iluminó con imágenes de la selección argentina y su afición, en medio del sonido de fuegos artificiales en las cercanías. Un vendedor ambulante vendía Fernet, un licor, con coca: “¡Para bajar la ira!”

Miles de personas salieron a las calles de Buenos Aires a pesar de la derrota de España. Fotografía: Mariana Nedelcu/Reuters

Junto al Obelisco, Ellen Vicente, de 20 años, una estudiante de medicina brasileña que viste una camiseta de Argentina, dice que salió porque respeta a los argentinos y considera “un honor” vivir en el país. “No somos argentinos, pero jugaste muy bien y estoy muy orgullosa”, dice. Cuando se le preguntó sobre las recientes acusaciones de racismo contra los argentinos, dijo que están parcialmente fundamentadas. “Soy negra y es real, pero no podemos generalizar: este país nos ha acogido y la mayoría de la gente nos trata bien”, añade. “Y Argentina merecía ganar”.

Emiliano Romero, de 18 años, colgó una pancarta argentina en la reja del Obelisco. Decía: “¡Gracias! Hiciste feliz a un pueblo. El amor se paga con amor”. Romero explica: “Esto es amor por nuestro país, algo que no puedo explicar. El fútbol es así: se gana y se pierde, pero de todos modos estamos orgullosos del resultado”.

Los jóvenes se sentaron a lo largo de la valla del Obelisco. “Estamos subiendo hasta aquí por la euforia del momento, por el deseo de ser vistos, por el amor que todos los argentinos nos tenemos”, dijo Sofía Gómez, 22 años, dependienta. “Quienes vieron el partido sabían que, para el último partido de Leo Messi, tenía que ser Argentina”.