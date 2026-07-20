Lionel Scaloni inseguro sobre el futuro de Argentina: Ya veremos

EAST RUTHERFORD, Nueva Jersey – El técnico argentino Lionel Scaloni dijo que necesitará tiempo para pensar en su futuro después de que expire su contrato a fines de 2026.

Argentina perdió 1-0 en la final de la Copa Mundial de la FIFA, con un gol de Ferran Torres en la segunda mitad de la prórroga sellando una segunda victoria de España en el torneo más importante del fútbol mundial.

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Después del partido, Scaloni, quien llevó a Argentina al título de la Copa del Mundo de 2022 y a las Copas América de 2021 y 2024, no se comprometió sobre su futuro.

“Hablaré con el presidente [of the Argentina federation]pero tengo más o menos una idea de lo que quiero hacer”, dijo Scaloni después de la derrota del domingo. “Completaré mi contrato y luego veré.

“Honestamente, siento la necesidad de pensar porque no sé si podremos hacer algo tan grande como esto. Necesitaríamos hablar. Agradezco al presidente de la AFA por darme esta oportunidad. Estar en un lugar en el que estoy, que es un sueño para todos. Intentamos hasta el último minuto darlo todo, el cuerpo técnico y los jugadores. Creo que es solo que me tomo el tiempo para pensar”.

Scaloni estaba llorando hacia el final de su conferencia de prensa mientras recordaba su tiempo con Argentina. Asumió el cargo por primera vez en 2018 como entrenador interino para un par de amistosos en septiembre contra Guatemala y Colombia.

Luego firmó una extensión para convertirse en el entrenador permanente del equipo y llevó a Argentina al título de 2022. Firmó formalmente otra extensión en 2023 para seguir siendo el técnico argentino hasta 2026.

El técnico argentino Lionel Scaloni observa el final de la derrota de Argentina en la final del Mundial ante España. Imágenes falsas

“Este lugar es maravilloso. Para continuar necesitamos muchas cosas”, añadió Scaloni. “Necesitamos reiniciar. Necesitamos formar un grupo como este, que es difícil volver a formar. Me duele el alma. Lo siento”.

Scaloni concluyó expresando su agradecimiento a los jugadores y al país por su apoyo durante su última etapa en el Mundial, diciendo: “Tengo que agradecer a este grupo de jugadores, han sido guerreros”.

El equipo de Scaloni pareció quedarse sin combustible en el camino hacia la final que incluyó tres remontadas notables en la ronda eliminatoria (contra Cabo Verde, Egipto e Inglaterra) y un equipo envejecido, con ocho de los 11 titulares que habían estado en el XI para su victoria en la final de la Copa del Mundo en 2022.

Incluso su talismán Lionel Messi, que no disparó a portería hasta el minuto 117, no pudo ayudar a Argentina a superar a una España dominante que controló la posesión y asfixió al equipo de Scaloni durante los 120 minutos del tiempo regular y extra.

“Nunca imaginé, ninguno de nosotros en el cuerpo técnico imaginó que estaríamos en una posición como esta”, dijo Scaloni. “Entonces, para continuar, se requieren muchas cosas”.