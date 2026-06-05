Según los informes, Julián Álvarez se somete a un tratamiento regenerativo especial en Argentina para recuperarse de una lesión en el…

Julián Álvarez ha sido una de las preocupaciones de fitness más apremiantes dentro del Argentina plantilla, que sigue sin poder participar plenamente en los entrenamientos junto a sus compañeros. En un esfuerzo por ponerlo justo por delante del copa del mundo, El jugador y el cuerpo técnico habrían recurrido a un tratamiento regenerativo especializado..

Desde que comenzó el campo de entrenamiento en las instalaciones del Sporting Kansas City el 1 de junio, varios jugadores en la plantilla de 26 hombres han estado siguiendo programas individualizados. Si bien Lionel Messi ha sido el nombre más destacado de ese grupo, Álvarez también ha llamado mucho la atención dado que todavía está luchando contra los efectos de un esguince de tobillo..

Según el periodista y conocedor argentino Leo Paradizo, Álvarez se ha sometido a una inyección de plasma rico en plaquetas como parte de su protocolo de recuperación. El tratamiento es muy utilizado en medicina deportiva para reducir la inflamación y acelerar el proceso de curación en la zona afectada.

La expectativa es que los efectos de la inyección comiencen a notarse en los próximos días, aliviar el dolor en el tobillo y permitir que el delantero reanude su actividad de entrenamiento más normal. Álvarez sufrió por primera vez el esguince de tobillo durante el partido de ida de la semifinal de la Liga de Campeones contra el Arsenal el 29 de abril, y se obligó a pasar el partido de vuelta el 5 de mayo antes de quedar fuera de juego por el resto de la temporada del club.

Julián Álvarez (izquierda) y Nicolás Tagliafico (derecha) de Argentina llegan para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Con ese partido de vuelta contra el Arsenal como su última aparición competitiva, Álvarez aún no se ha recuperado por completoy el objetivo inmediato es solucionar las molestias y devolverle al campo de entrenamiento de forma significativa. Argentina Tiene programada una sesión de entrenamiento más el jueves antes de viajar el viernes de cara al amistoso contra Honduras del día siguiente.

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Álvarez ya descartado para amistoso con Honduras

Con Álvarez todavía trabajando en su programa individual y el partido contra Honduras llegando en dos días, no se espera que esté disponible para la selección. También se prevé que Messi esté entre los que quedarán fuera del primer partido de preparación. mientras ambas estrellas continúan con sus respectivas recuperaciones.

En su ausencia, el entrenador Se espera que Lionel Scaloni despliegue una línea de ataque liderada por Lautaro Martínez del Inter de Milán y José López del Palmeiras.. El segundo y último amistoso previo al torneo contra Islandia el 9 de junio ofrece una oportunidad más realista para que Álvarez, Messi y otros obtengan minutos antes de que comience la Copa del Mundo.