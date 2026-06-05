Serie Original de Globoplay The Playoffs se estrena en SXSW London, Creada por y Protagonizada por el Poderoso Brasileño Cauã Reymond.

“Los Playoffs” (“Jogada de Risco”) ha tenido su estreno mundial en SXSW London, el festival internacional que se llevará a cabo del 1 al 6 de junio, cuya misión es reunir a las comunidades empresariales, tecnológicas y creativas.

TV Globo, el mayor productor de contenido en portugués en el mundo, fue el anfitrión del estreno de Londres de “Los Playoffs”, una serie original de Globoplay producida por Estúdios Globo. “Los Playoffs” es un programa lleno de adrenalina que explora el mundo detrás de escena del fútbol profesional.

Cauã Reymond (“Avenida Brasil”, “Todo va Bien”), creador y actor principal de la serie, asistió a SXSW London junto al director Bruno Safadi (“My Name is Dindi”, “Belair”, “Sofía”).

Reymond, actor, productor y empresario multifacético, ha sido un pilar en el cine y la televisión brasileña durante más de 20 años. Ha participado en varias películas, telenovelas, series de televisión y obras de teatro a lo largo de su carrera. Su larga relación con TV Globo y su participación en la telenovela megaexitosa “Avenida Brasil” lo convirtieron en un nombre reconocido en su país natal.

En “Los Playoffs”, Reymond interpreta a Mauricio, un exjugador profesional que se reinventa como agente deportivo y debe navegar por los desafíos personales y profesionales que conlleva trabajar en el negocio altamente lucrativo del fútbol profesional.

“Siempre he tenido curiosidad por el mundo del fútbol, es algo que cautiva la imaginación de tantas personas en todo el mundo”, dijo Reymond a Variety.

“La idea en realidad surgió de las noticias que consumía diariamente y de intercambiar ideas con amigos. Pensé que este tema podría convertirse en un gran trabajo de ficción. Realicé una extensa investigación durante toda la fase de conceptualización del proyecto, y el objetivo desde el principio fue arrojar luz sobre lo que normalmente no vemos, lo que sucede fuera del campo y que sostiene el mercado altamente competitivo del fútbol”, añadió.

La serie aborda una serie de problemas sociales contemporáneos, como los escándalos de dopaje y los deportistas homosexuales en el deporte profesional.

“Buscamos retratar la humanidad de los personajes y sus experiencias más allá del fútbol, incluso con el estilo acelerado que elegimos. Enfrentamos los desafíos habituales de los procesos creativos, pero la fase de desarrollo fue muy fluida. Desde el principio, armamos un equipo de ensueño y tuvimos todo el apoyo necesario para recopilar todo lo necesario para contar esta historia”, dijo Reymond.

El resto del elenco de “Los Playoffs” incluye a Mariana Sena, Letícia Colin, Rodrigo Lombardi, Marcos Frota, Juan Paiva, Breno Ferreira, Cauã Campos, Ricardo Teodoro, Marcelo Adnet, Maria Bopp y Mauricio Mattar.

La serie está programada para estrenarse en Brasil este julio en Globoplay.