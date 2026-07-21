Judíos argentinos convierten un cántico del Mundial en un llamado a la justicia 32 años después del atentado a la AMIA

Si la frase que la comunidad judía de Argentina ha adoptado para conmemorar el 32º aniversario del peor ataque terrorista en la historia del país les suena familiar a sus compatriotas, es intencional: “Hoy no podemos perder… nuestra memoria” hace eco del eslogan de la Copa Mundial de la nación loca por el fútbol.

Los aficionados coreando “Hoy no podemos perder” fueron omnipresentes durante los 39 días del torneo, que culminó el domingo con Argentina quedando en segundo lugar detrás de España.

Ahora la comunidad judía espera que su interpretación del canto ayude a forzar un ajuste de cuentas con el ataque con bomba de 1994 al centro comunitario judío en Buenos Aires, que mató a 85 personas el día después de la final de la Copa del Mundo de ese año.

“Es difícil entender por qué se ha permitido que el proceso hacia un juicio en rebeldía avance tan lentamente”, dijo el viernes Osvaldo Armoza, presidente de la JCC, conocida como AMIA, en una ceremonia en conmemoración del ataque.

Los líderes judíos del país esperan que una nueva ley que permita el juicio en ausencia traiga alguna medida de justicia para una comunidad que ha enfrentado décadas de frustraciones y obstáculos para exigir responsabilidades a los funcionarios iraníes y de Hezbollah supuestamente detrás del ataque.

Esta vista aérea muestra a los fanáticos de Argentina ondeando una bandera con una imagen de la fallecida leyenda del fútbol Diego Maradona mientras animan a su equipo en Times Square en la ciudad de Nueva York, el 18 de julio de 2026. (crédito: Ryan Murphy/AFP vía Getty Images)

Avances hacia justicia para la AMIA son lentos

La senadora Patricia Bullrich, aliada política del gobierno del presidente Javier Milei, reconoció ante periodistas en el evento que el proceso ha sido lento, pero dijo ser optimista de que avance.

“La justicia avanza, aunque ha sido lenta, por supuesto. Ha sido un caso muy complejo y difícil”, dijo. “Pero ahora, con el juicio en rebeldía, el proceso avanza y eso es muy importante”.

El mes pasado, el juez federal Daniel Rafecas utilizó la nueva ley para ordenar un juicio para el actual jefe de la Guardia Revolucionaria Islámica Ahmad Vahidi, así como para otros nueve acusados por el fallecido fiscal de la AMIA Alberto Nisman: AlÃ Fallahijan, AlÃ Akbar Velayati, Mohsen Rezai, Hadi Soleimanpour, Mohsen Rabbani, Ahmad Reza Asghari, Salman Raouf Salman, Abdallah Salman y Hussein. Mounir Mouzannar.

Armoza, en su discurso, dijo que el juicio en rebeldía no debería impedir que la comunidad internacional prosiga con el arresto de los acusados. Irán se ha negado a cooperar con las notificaciones rojas, la solicitud de Interpol a los países miembros para arrestar a las personas buscadas y avanzar en su extradición.

“Hacemos un llamado al gobierno argentino a tomar todas las medidas necesarias para garantizar que Interpol mantenga vigentes estas Notificaciones Rojas, e instar a los países de todo el mundo a no brindar refugio seguro a los fugitivos”, dijo.

Milei, que ha estrechado los lazos de su país con Israel, asistió al acto en primera fila. No habló. También asistieron el embajador estadounidense Peter Lamela y Yair Horn, un argentino-israelí que fue rehén en Gaza durante la reciente guerra de Hamás, al igual que Hezbollah, un grupo terrorista respaldado por Irán.

El escenario se iluminó con los colores nacionales de Argentina, celeste y blanco, y se proyectó un video con una canción tradicionalmente coreada en apoyo a la selección nacional de fútbol. El homenaje destacó los grandes momentos futbolísticos que los seres queridos de las víctimas nunca tuvieron la oportunidad de presenciar.

Las estrellas del fútbol mostraron su apoyo en 2011

Las estrellas del fútbol nacional se destacaron al conmemorar el 17º aniversario del atentado en 2011. Lionel Messi y Carlos Tevez posaron para una fotografía sosteniendo un cartel con el lema conmemorativo de ese año.

En aquel momento, Messi acababa de ser nombrado Jugador Mundial del Año de la FIFA, mientras que Tevez, jugando en el Manchester City, había terminado como máximo goleador de la Premier League. El mensaje de la campaña decía entonces: “La selección nacional no olvida a las 85 personas muertas en el atentado a la AMIA hace 17 años. Tú tampoco deberías hacerlo”.

Hasta la fecha nadie ha sido condenado por el ataque. Los tribunales argentinos han clasificado el atentado como un “crimen contra la humanidad”, basando su conclusión en parte en las conclusiones de Nisman. Un crimen de lesa humanidad no prescribe.

Nisman, que era judío, fue asesinado en su apartamento en 2015, un día antes de que informara sobre los hallazgos de su amplia investigación sobre el ataque, incluida la incriminación de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner en un complot para encubrir la participación de Irán en el ataque. El asesinato de Nisman sigue sin resolverse. Los tribunales finalmente condenaron a Kirchner por cargos de corrupción no relacionados.

El viernes también se realizará una ceremonia conmemorativa en el cementerio judío más grande de Argentina, el Cementerio de La Tablada, conmemorando el aniversario según el calendario hebreo, el día 10 de la Av.