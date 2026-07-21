CVS anuncia nueva opción de farmacia para dueños de mascotas

Los dueños de perros y gatos ahora pueden surtir recetas comunes para mascotas en más de 9,000 ubicaciones de CVS Pharmacy en todo el país.

CVS Health anunció el martes que CVS Pharmacy ahora dispensa medicamentos recetados selectos para perros y gatos, incluidos antibióticos, medicamentos para las alergias, tratamientos contra pulgas y garrapatas, insulina y analgésicos, lo que facilita a los dueños de mascotas el acceso a los medicamentos para sus animales.

Las recetas para mascotas elegibles también pueden aprovechar los servicios de farmacia, como resurtidos automáticos y sincronización de recetas, mientras que ciertos medicamentos pueden estar disponibles para entrega a domicilio.

Cartel en la entrada de una farmacia CVS en Venice, Florida, 4 de marzo de 2026. Erik Mcgregor/LightRocket vía Getty Images

“Sabemos que CVS Pharmacy es un socio confiable en el proceso de atención médica de nuestros pacientes”, dijo el martes Sid Tenneti, vicepresidente senior y presidente interino de Farmacia y Bienestar del Consumidor de CVS Health, y agregó: “Con el lanzamiento de la dispensación de medicamentos para mascotas, nuestras farmacias ahora pueden atender a todos los miembros de la familia”.

Los dueños de mascotas pueden surtir recetas trayendo una receta escrita de su veterinario a una farmacia CVS o pidiéndole a su veterinario que la envíe directamente a la farmacia. Una vez recibida la receta, los clientes pueden recogerla en la tienda o elegir la entrega para los medicamentos elegibles, según CVS.

Los dueños de mascotas también pueden agregarlas a su perfil de CVS.com y administrar recetas elegibles a través de la aplicación CVS Health.

CVS Health dijo que en los próximos meses se introducirán funciones adicionales, incluidas capacidades de prescripción electrónica para veterinarios.

Al agregar recetas para mascotas a sus opciones de farmacia, CVS se une a otros minoristas como Publix, Costco, Walmart y Walgreens, que también ofrecen la opción.