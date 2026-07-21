Lionel Messi, Argentina y el desafío de pasar de una CABRA

¿Qué pasará cuando el más grande de todos los tiempos se vaya?

El cuerpo del Mundial de 2026 aún no está frío, y Argentina está en las primeras etapas para aceptar su derrota ante España en la final del domingo.

Sin embargo, podría haber algo aún más grande a lo que adaptarse en el futuro cercano. Lionel Messi ha dado pocos indicios sobre su futuro internacional, pero a pesar de su brillantez durante la mayor parte del torneo, a sus 39 años probablemente no le quede mucho tiempo en este nivel.

No se descarta que Messi siga, y existe el tirón sentimental de que el próximo Mundial tenga al menos un partido en Argentina. Si el deseo de Gianni Infantino de ampliar el torneo a 64 equipos se concreta, entonces podría haber un grupo completo allí. ¿Es eso suficiente para que siga adelante?

Tal vez. Pero Argentina al menos debe considerar la posibilidad de que el domingo sea su último partido. Ya tuvieron que enfrentarse a este concepto antes… aunque solo durante dos meses, durante los cuales no jugaron ningún partido: se retiró después de la Copa América en junio de 2016, pero revirtió su decisión antes de las eliminatorias para el Mundial en septiembre de ese año.

Esta vez, sin embargo, presumiblemente la decisión será más permanente. Entonces, ¿cómo se las arreglarán sin él? La evidencia de la final del domingo sugiere que la respuesta será “no bien”, pero vale la pena mirar ejemplos de la historia deportiva de cuándo el mejor jugador de un equipo los dejó y qué tan bien lo manejaron.

En primer lugar, «el más grande» es obviamente subjetivo. Algunos de los ejemplos que utilizamos aquí no serán necesariamente exactamente, definitivamente, los mejores que jamás hayan practicado su deporte en particular. Son jugadores más generacionales en torno a los cuales se construyeron los equipos, después de lo cual esos equipos tuvieron que descubrir cómo hacer las cosas.

También vale la pena señalar la advertencia de que “la correlación no es necesariamente causalidad”: nada de esto quiere decir que lo que les pasó a estos equipos después de su mayor izquierda se debe a que se fueron.

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El lugar lógico para comenzar es Argentina. Los paralelismos entre este equipo y los de 1986 y 1990 son claros: un genio del número 10 los llevó a la gloria, luego un equipo cada vez más agresivo y autodestructivo llegó a la final cuatro años más tarde, sólo para ser derrotado por un solo gol. Diego Maradona no fue un factor tan importante en 1990 como lo fue Messi en 2026, pero la sensación de que todavía dependían de él era fuerte.

Hasta cierto punto, llegó al estado de delirio nacional: cuando Argentina fue derrotada 5-0 por Colombia en las eliminatorias para el Mundial de 1994, el público exigió el regreso de Maradona, a pesar de que en ese momento ya había superado su mejor momento. Era aún más extraño teniendo en cuenta que habían ganado la Copa América en 1991 y 1993 sin Maradona: es cierto que, al menos en el último caso, en realidad ganaron sólo dos partidos en el juego estándar, superando los cuartos y las semifinales en los penaltis.

Ese trozo de historia trae buenas y malas noticias para Argentina: la buena noticia es que esos equipos demostraron que era posible ganar sin su talismán. La mala noticia es que no volvieron a ganar nada importante hasta la Copa América de 2021, perdiendo cinco finales en el camino.

De manera similar, a Brasil le tomó bastante tiempo volver a sus alturas anteriores después del retiro de Pelé. Ganaron la Copa del Mundo tres veces durante su época, pero después de su última victoria en 1970 tuvieron que esperar 19 años para ganar otra Copa América y 24 para volver a levantar la Copa del Mundo. Es cierto que después de eso tuvieron una racha increíble: entre 1989 y 2007 ganaron la Copa América cinco veces y la Copa del Mundo dos veces, llegando a otras tres finales. Entonces, tal vez Argentina necesite prepararse para un período de barbecho inmediato, pero espere un par de décadas y los trofeos llegarán.

El equipo femenino de EE. UU. es un caso interesante: Abby Wambach es generalmente considerada la mejor de todos los tiempos, pero estaba rodeada de tantos otros grandes de todos los tiempos, tanto compañeros de equipo en sus años pico como de la generación que vino inmediatamente después de ella, que el impacto de su partida fue mitigado. Tuvo un papel reducido en la Copa del Mundo de 2015, que Estados Unidos aún ganó, como lo hicieron sin ella por completo en 2019. Queda por ver si su fracaso en 2023 es un problema pasajero o la señal de un malestar más profundo, pero sea lo que sea, es difícil atribuirlo a Wambach.

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En otros deportes, los Chicago Bulls no son un ejemplo a seguir. Después de que Michael Jordan se fue a principios de 1999, les tomó seis años incluso tener otra temporada ganadora, y desde entonces no han llegado a las finales de la NBA, y mucho menos ganaron un título. Desde entonces, solo han ganado su división dos veces y no han ganado una serie de playoffs desde 2015, la sequía más larga en la historia del equipo.

Los Chicago Bulls lucharon por adaptarse a la vida sin Michael Jordan (Vincent Laforet/AFP vía Getty Images)

Habla con diferentes personas y obtendrás diferentes respuestas sobre por qué, desde una terrible propiedad hasta una mala suerte, en particular cuando Derrick Rose se rompió el ligamento cruzado anterior en los play-offs de 2012, lo que llevó a los Bulls, primeros cabezas de serie, a perder ante los Philadelphia 76ers. Pero la sombra de Jordan debe ser un factor, incluso si es uno que uno esperaría que un club supere en la mayor parte de tres décadas.

No profundicemos demasiado en el debate sobre quién es el mejor mariscal de campo de todos los tiempos, y este ejemplo podría ser más una combinación jugador-entrenador. Pero ningún equipo de la NFL ha ganado el Super Bowl con más frecuencia que los New England Patriots. Ganaron sus seis Super Bowls con Tom Brady en el centro (entrenado por Bill Belichick). Sólo habían llegado al Super Bowl dos veces antes de tiempo, y una vez desde entonces. Pero no lo ganó ninguna de esas veces.

Estuvieron cerca en 2025, por lo que sería difícil decir que han sido un completo desastre sin Brady (y Belichick), pero nuevamente: nunca ganaron un Super Bowl sin ellos. Para que conste, Brady ganó el séptimo Super Bowl de su carrera en su primera temporada fuera de Nueva Inglaterra con los Tampa Bay Buccaneers.

Bill Belichick y Tom Brady celebran la cuarta de sus seis victorias en el Super Bowl con los Patriots en Glendale, Arizona (Christian Petersen/Getty Images)

Los Edmonton Oilers se las arreglaron un poco mejor en la era posterior a Wayne Gretzky, ganando la famosa Copa Stanley en 1990, dos años después de ‘The Trade’ que llevó a Gretzky a Los Angeles Kings. Dicho esto, les tomó otros 16 años ganar otro campeonato de conferencia, y no han vuelto a levantar uno grande desde entonces.

En el deporte del motor, Ferrari reaccionó a la salida de Michael Schumacher en 2006 depositando sus esperanzas en pilotos más jóvenes, específicamente en Kimi Raikkonen y Felipe Massa. Inicialmente funcionó, ya que Raikkonen ganó el campeonato de pilotos en 2007 y se llevaron la corona de constructores en 2008, pero no han ganado ninguno de los dos desde entonces.

A veces los equipos se encargan de “refrescar las cosas” y dejar atrás a los grandes. Después de que Stuart Broad se retirara del cricket internacional en 2023, la respuesta de Inglaterra un año después fue abandonar a la otra mitad de su mayor asociación de bolos, el jugador récord Jimmy Anderson, en nombre del progreso. La teoría era que necesitaban jugadores de bolos más jóvenes y más rápidos para la gira Ashes por Australia en 2025-26. Perdieron 4-1. Desde que Anderson fue eliminado, Inglaterra ha ganado 13, empatado uno y perdido 13 partidos de prueba.

Todos estos son ejemplos ampliamente negativos, donde los equipos han fracasado ante la partida de su gran estrella. Pero hay algunas historias de éxito: siguiendo con el cricket, después de que Don Bradman (por consenso el mejor bateador de la historia del juego) se retirara en 1948, Australia ganó las siguientes tres series que jugaron y perdió sólo cuatro de las siguientes 22.

Volviendo al fútbol, ​​el Real Madrid vendió a Cristiano Ronaldo a la Juventus en 2018 y desató el mejor fútbol de la carrera de Karim Benzema, regeneró su plantilla y ganó tres títulos de Liga y dos Ligas de Campeones en los siguientes años.

Luego están los Gigantes de San Francisco: no ganaron una sola Serie Mundial durante los 14 años de Barry Bonds, pero después de que él se fue en 2007 ganaron tres, en 2010, 2012 y 2014. Si quieres ir más atrás, Babe Ruth dejando a los Yankees de Nueva York en 1934 no los frenó particularmente, ganando títulos en 1936, 1937. 1938, 1939, 1941 y 1943 durante la década siguiente.

Habrá muchos otros ejemplos de éxitos y fracasos, en deportes amplios y variados. Argentina no querrá perder a Messi, pero hay suficientes ejemplos que sugieren que podría no ser el fin del mundo.