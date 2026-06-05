Southampton firma a Peretz en un acuerdo permanente procedente de Bayern

El Southampton ha anunciado que Daniel Peretz ha firmado un contrato permanente con el Bayern de Múnich después de una exitosa etapa de préstamo. El jugador de 25 años ha firmado un contrato de cuatro años con el equipo de la Championship, que alcanzó las semifinales de la FA Cup en 2025-26 antes de ser expulsado de la final de los play-offs debido a espionaje a sus oponentes de las semifinales, Middlesbrough.

Después de ser cedido inicialmente al Hamburgo, donde solo jugó dos partidos de la DFB-Pokal, Peretz se unió al Southampton en enero en un contrato de préstamo a corto plazo. Desde el debut de Peretz en la Championship, solo Ivor Pandur (75), Egil Selvik (65) y Radek Vitek (65) hicieron más paradas que el portero de los Saints (64), quien mantuvo ocho porterías a cero mientras terminaban en puestos de play-off.

“Estoy emocionado”, dijo Peretz al sitio web del club.

“Durante los últimos meses, este fue mi hogar, y tuvimos tantos buenos momentos, y también algunos momentos tensos, pero incluso en las últimas semanas, con cómo nos mantuvimos juntos, realmente podías sentir este ambiente hogareño.

“Eso fue, para mí, el factor decisivo. Sí, es mi sueño jugar en la Premier League y en los escenarios más altos del mundo, pero un sueño aún mayor para mí es estar ahí con el Southampton.

“Realmente creo que podemos estar allí y lograrlo”.

El Southampton también anunció la contratación permanente del delantero Cyle Larin el viernes, después de que el jugador de 31 años se uniera inicialmente en préstamo al Mallorca.