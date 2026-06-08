Argentina recibe importantes noticias sobre Lionel Messi antes del Mundial

Argentina recibió un impulso significativo antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026 después de que Lionel Messi regresara a los entrenamientos y se espera que juegue en el último partido de preparación del equipo contra Islandia.

Los campeones mundiales defensores se están preparando para su primer partido de la Copa Mundial contra Argelia el 16 de junio y han estado siguiendo de cerca el estado físico de Messi después de que el capitán del Inter Miami se perdiera la victoria amistosa sobre Honduras. Argentina derrotó a Honduras 2-0 el sábado, pero Messi permaneció como suplente no utilizado mientras continuaba recuperándose de una fatiga muscular en el tendón de la corva izquierdo.

La disponibilidad de Messi ha sido una de las historias más importantes en torno a los preparativos de la Copa Mundial de Argentina. El jugador de 38 años no juega desde el 25 de mayo, cuando sufrió la lesión mientras representaba al Inter Miami. Sin embargo, los acontecimientos recientes han dado optimismo al entrenador Lionel Scaloni y su equipo de cara al torneo.

Lionel Messi listo para regresar con Argentina contra Islandia

El último partido de preparación para la Copa Mundial de Argentina contra Islandia el martes en Auburn, Alabama, podría marcar el regreso de Messi a la acción.

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Según Adriana García de ESPN, Messi ha seguido avanzando en su recuperación y se espera que juegue minutos contra Islandia. El delantero entrenó con el grupo y ha aumentado constantemente su carga de trabajo desde que llegó a la concentración de la selección nacional.

Antes del triunfo de Argentina sobre Honduras, Scaloni brindó una actualización positiva sobre el estado de su capitán.

“Leo está bien”, dijo Scaloni. â€œLeo entrenÃ³ para una parte del grupo, lo cual es importante. No está completamente separado; Él viene.”

Scaloni también indicó que Messi podría disputar uno de los dos amistosos previos al Mundial de Argentina.

â€œPodrÃa ser parte de los partidos amistosos, consiguiendo algunos minutos en estos dos amistosos. Veremos si es el de mañana o el que viene. Pero está mucho mejor y eso nos da tranquilidad”.

Messi vio el partido del sábado desde el banquillo tras participar en los calentamientos previos al partido. Su esperado regreso contra Islandia le proporcionaría una valiosa condición física para el partido antes de que Argentina comience su defensa en la Copa del Mundo.

El torneo tiene un significado adicional para Messi. El capitán argentino se prepara para su sexta participación en el Mundial, igualando el récord de Cristiano Ronaldo. También ingresa a la competencia con 13 goles en la Copa del Mundo y se mantiene a cuatro goles del récord de todos los tiempos del torneo de Miroslav Klose de 16.

Nico Paz y el equipo argentino reciben un refuerzo físico adicional

Messi no fue el único jugador que dio noticias alentadoras para el cuerpo técnico argentino.

El centrocampista Nico Paz completó este domingo su primer entrenamiento completo con la selección nacional tras recuperarse de una lesión en la rodilla izquierda que le tenía apartado desde el 10 de mayo. Se espera que el centrocampista de Como, de 21 años, esté disponible para el amistoso con Islandia.

Argentina también dio la bienvenida a los laterales derechos Nahuel Molina y Gonzalo Montiel, quienes regresaron a los entrenamientos después de recuperarse de sus lesiones.

La mejora de la situación de las lesiones le da a Scaloni más opciones mientras finaliza los preparativos para la Copa del Mundo.

Argentina llega al torneo entre las favoritas luego de terminar primera en la Eliminatoria Sudamericana. Los campeones defensores buscan un cuarto título de la Copa del Mundo y un lugar en la historia como la tercera nación en ganar torneos consecutivos, después de Italia y Brasil.

El equipo abre su campaña contra Argelia antes de enfrentarse a Austria y Jordania en la fase de grupos.

Por ahora, la atención sigue centrada en el amistoso del martes contra Islandia y el esperado regreso de Messi. Después de perderse el partido de Honduras, el capitán argentino parece dispuesto a hacer su primera aparición desde finales de mayo, dando a la Albiceleste un impulso importante a pocos días del inicio de la Copa del Mundo.