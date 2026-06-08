5 Segundos de Verano: Aquí está dónde comprar boletos de última hora para la Gira Mundial ¡Todos son Estrellas! en línea.

El grupo de pop rock australiano 5 Seconds of Summer está en su gira mundial ¡Everyone’s a Star! y el espectáculo parece ser genial. La etapa de los Estados Unidos comenzó a finales de mayo y se lanzó en apoyo del sexto álbum de estudio de la banda del mismo nombre, que se lanzó en 2025 a través de Republic Records.

Esta nueva etapa es un gran negocio, considerando que la última gran gira de la banda de chicos famosa en Tumblr fue el 5 Seconds of Summer Show, que se llevó a cabo de julio a octubre de 2023. Los miembros Luke Hemmings, Michael Clifford, Calum Hood y Ashton Irwin tienen un calendario repleto con una gran cantidad de paradas en los Estados Unidos, Canadá, Asia, Australia, América del Sur y el Reino Unido.

Si no quieres esperar hasta la próxima vez que la banda salga de gira, lo cual podría tardar años, o si estás experimentando un gran FOMO por todos los nuevos videos de conciertos que has visto en X, aún tienes tiempo para conseguir boletos para ver a 5SOS en vivo, ¡y a precios amigables para tu bolsillo también!

A continuación, te mostraremos los mejores lugares para conseguir boletos asequibles para la gira de la banda en línea. Específicamente cubriremos las paradas de 5SOS en Estados Unidos. Sigue leyendo para obtener más información.

Dónde Comprar Boletos Asequibles para la Gira Mundial 2026 de 5 Seconds of Summer Everyone’s a Star!

Hasta la fecha de esta publicación, los precios de los asientos para la salida del grupo en Ticketmaster son bastante accesibles en ciertos lugares. Actualmente los boletos están disponibles por tan solo $40.55 en algunos lugares. Si buscas una vista cercana, los asientos en piso están disponibles por $100 o más. El servicio de boletos ofrece una garantía para los fanáticos, que permite cancelaciones, reembolsos o intercambios dentro de las 24 horas posteriores a la reserva, sujeto a ciertas exclusiones.