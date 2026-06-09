Las mujeres canadienses de voleibol hacen rebotar a Francia frente a una multitud récord en América del Norte

QUÃ‰BEC – Una multitud norteamericana sin precedentes vio a Canadá recuperarse de una derrota en el primer set para recuperarse y vencer a Francia en la Liga de Naciones de Voleibol femenino en el Centre Videotron el sábado.

Canadá perdió el primer set del partido al mejor de cinco 21-25, antes de lograr victorias 25-20, 25-19 y 28-26 frente a 10.500 aficionados en la ciudad de Quebec. El récord de asistencia de América del Norte se produjo el mismo día que se estableció un récord de asistencia mundial femenino en Nanjing, China, donde los anfitriones jugaron contra Serbia en la acción femenina.

El partido Canadá-Francia no decepcionó a los asistentes, sumando puntos extra en el cuarto set. La máxima anotadora de Canadá fue Kiera Van Ryk de Surrey, BC, con 21 puntos, 19 remates y dos bloqueos.

La canadiense Kiera Van Ryk remata el balón durante un partido de la Liga de Naciones de Voleibol Femenino contra Brasil, en el estadio Maracanazinho de Río de Janeiro, Brasil, el martes 14 de mayo de 2024. Van Ryk anotó 17 puntos para Canadá en la derrota ante Holanda el jueves 5 de junio de 2025, en Ottawa. (Foto AP/Bruna Prado)

El central Nyadholi “Dholi” Thokbuom fue nombrado “jugador del partido” y obtuvo tres del total de Canadá (13) puntos de bloqueo, además de seis puntos de ataque y un ace.

“Se sintió realmente bien; después de la victoria contra Estados Unidos, creo que era importante tener la energía de la multitud nuevamente y ellos vinieron e hicieron precisamente eso, así que fue genial”, dijo Thokbuom, quien es de Calgary.

“Personalmente, después de algunos partidos no tan buenos para mí, fue genial sentir el apoyo no sólo de mi equipo y los entrenadores, y de todos los que están detrás de nosotros, pero fue realmente especial saber que hay margen de error y saber que puedes recuperarte”.

Canadá perdió el primer partido de la primera semana ante Alemania (1-3) y luego logró una histórica victoria por 3-0 sobre Estados Unidos el jueves. El domingo, los canadienses jugarán contra Japón para cerrar la primera semana de la VNL en Quebec.

Este informe de The Canadian Press se publicó por primera vez el 6 de junio de 2026.