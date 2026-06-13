El mundo del golf lamenta la trágica pérdida tras la muerte del golfista profesional argentino a los 31 años

El mundo del golf en Argentina y en toda América Latina está de luto por la pérdida de Exequiel López, quien falleció a la edad de 31 años.

López, un respetado miembro del TPG Argentino y competidor en 12 eventos del PGA Tour Latinoamericano entre 2017 y 2023, falleció el jueves.

Hasta el momento no se han confirmado detalles sobre la causa de la muerte.

Nacido en Pilar, Buenos Aires, López surgió de CUBA Fátima y se convirtió en uno de los dedicados profesionales del turismo en Argentina.

Después de convertirse en profesional en 2016, pasó a competir en el PGA Tour Latinoamérica, ahora PGA Tour Americas, sin dejar de tener una presencia activa en el circuito profesional argentino.

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A lo largo de su carrera, López representó con orgullo el golf argentino, compitiendo contra muchos de los principales jugadores de la región.

Su mejor ronda registrada en la competencia del PGA Tour Latinoamérica llegó en el Termas de Río Hondo Invitational 2019, donde obtuvo un 70 en Río Hondo Golf Club.

Canal de Golf América Latina confirmó la desgarradora noticia el viernes, compartiendo un homenaje en las redes sociales.

“Un día triste para el golf latinoamericano y argentino”, escribió el locutor.

“Exequiel López, golfista del TPG Argentino y participante de 12 eventos del PGA Tour Latinoamericano entre 2017 y 2023, falleció este jueves a los 31 años.

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“Golf Channel LA envía sus condolencias y un cálido abrazo a la familia de Exequiel durante este momento difícil”.

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Han comenzado a surgir homenajes en toda la comunidad del golf a medida que amigos, compañeros profesionales y fanáticos recuerdan la contribución de López al juego.

Todos en GolfMagia extiende su más sentido pésame a la familia, amigos y seres queridos de López durante este momento increíblemente difícil.

RIP Exequiel LÃ³pez.