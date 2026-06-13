DOJ aprueba la adquisición de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount Skydance.

El Departamento de Justicia ha aprobado la adquisición de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount Skydance, diciendo en un comunicado el viernes que encontró que el megadeal de medios de $111 mil millones “no es probable que resulte en daño a la competencia o a los consumidores estadounidenses” tras una investigación de ocho meses.

La investigación fue liderada por la División Antimonopolio del Departamento de Justicia, cuya revisión “sugiere que el impacto de la transacción será aumentar la competencia en todo el ecosistema de medios y entretenimiento, con beneficios para los consumidores y trabajadores estadounidenses”, dijo el DOJ en un comunicado.

La investigación incluyó una revisión de horas de testimonios de ejecutivos de alto nivel, entrevistas a terceros, reuniones dirigidas por el personal y más, según el DOJ.

“Todos estos esfuerzos investigativos llevaron a la misma conclusión: la industria cinematográfica y televisiva es altamente dinámica, y la transacción propuesta probablemente no perjudique la competencia o a los consumidores estadounidenses”.

Paramount lanzó una oferta de adquisición hostil para adquirir Warner Bros. Discovery en diciembre de 2025, justo días después de que Netflix inicialmente llegara a un acuerdo para comprar una gran parte del gigante de medios. Los esfuerzos rivales, multimillonarios, para adquirir la plataforma de streaming Warner Bros. Discovery amenazaban con trastornar la industria de los medios y dar forma al contenido visualizado por cientos de millones de personas.

La oferta de Paramount incluye el servicio de streaming HBO Max, la compañía de producción cinematográfica Warner Bros. y canales de cable como CNN. Los activos propiedad de Paramount incluyen CBS, Paramount Pictures y Comedy Central, entre otros.

En febrero, la junta directiva de Warner Bros. Discovery votó unánimemente a favor de recomendar la aprobación de la adquisición de Paramount. Dos meses después, los accionistas de Warner Bros. Discovery votaron para aprobar la oferta de adquisición de Paramount.

El DOJ dijo el viernes que revisó tanto la adquisición propuesta por Netflix como la oferta competidora de Paramount, y que su revisión comenzó antes de que Paramount llegara a un acuerdo definitivo con Warner Bros. Discovery debido al “proceso de licitación competitiva”.

La fusión ha generado preocupación entre algunos funcionarios y personas de la industria. En abril, más de 1,000 actores, directores y escritores publicaron una carta oponiéndose a la adquisición de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount, argumentando que “consolidaría aún más un panorama mediático ya concentrado” y reduciría la competencia.

El Fiscal General de California, Rob Bonta, previamente dijo que su oficina está investigando la fusión.

[Nota de Contexto: El Departamento de Justicia de EE. UU. aprobó la adquisición de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount Skydance tras una extensa investigación antimonopolio.]

[Nota de Verificación de Datos: La información sobre la aprobación de la adquisición por parte del DOJ y las reacciones de la industria son precisas, según el comunicado oficial y las fuentes citadas.]