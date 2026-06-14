La otrora próspera y elegante ciudad turística de Argentina es ahora un inquietante pueblo abandonado que solía estar bajo el agua – AOL

¿Qué es exactamente lo que resulta tan atractivo en los pueblos abandonados? Caminar por edificios olvidados y calles desiertas despierta nostalgia y voyeurismo, lo que te permite mirar hacia el pasado sin filtros ni agenda. Si bien Argentina es el hogar de muchas ciudades hermosas y prósperas (desde Tigre, un paraíso subtropical al que sólo se puede acceder en barco, hasta la capital del trekking de El Chaltén, escondida en el Parque Nacional Los Glaciares), una de las más fascinantes es la ciudad fantasma vacía y asolada por la tragedia de Villa Epecuén. Alguna vez fue una ciudad balneario muy turística que aprovechaba las aguas saladas del lago Epecuén, pero en 1985, una fuerte tormenta rompió una presa y las aguas del lago inundaron el pueblo, sumergiéndolo completamente durante décadas.

Cuando la inundación finalmente se secó, lo que quedaba de la aldea era una escena post-apocalíptica: árboles petrificados, casas bombardeadas, autos oxidados y un matadero siniestramente restante. Villa Epecuén hoy en día no tiene habitantes y no hay mucho que hacer en cuanto a actividades, pero aún así puedes llegar a la ciudad abandonada con bastante facilidad en autobús. Los visitantes interesados ​​en el lado más inquietante de los viajes pueden venir a explorar las ruinas de la ciudad, examinar un museo con artefactos abandonados e incluso darse un chapuzón en las supuestas aguas curativas del lago Epecuén.

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La devastadora inundación que destruyó Villa Epecuén

Una piscina de spa restante en el pueblo abandonado de Villa Epecuen, Argentina – Santiago Cordero/Shutterstock

El lago Epecuén era conocido por sus aguas altamente salinas antes de que se estableciera formalmente Villa Epecuén. La leyenda local cuenta que el lago nació de las lágrimas de un jefe desconsolado, salado por el dolor por un amor perdido. Ya atractivo por su contenido de sal y minerales, el primer centro turístico se estableció en las orillas del lago en 1921. Fue una bendición: la ciudad finalmente creció hasta tener 2.000 residentes, además de 20.000 visitantes de verano adicionales cada año. Nadie podía imaginar entonces que el lago que había revitalizado esta pequeña ciudad turística también sería su perdición.

Luego, en 1985, después de años de fuertes lluvias, una tormenta particularmente intensa llevó el nivel del agua del lago a un nivel incontenible y se rompió el terraplén que protegía a la ciudad de las inundaciones. Finalmente sumergió la ciudad en más de 30 pies de agua. Aunque, afortunadamente, nadie murió, los residentes perdieron sus hogares y se vieron obligados a reubicar completamente sus vidas de la noche a la mañana. Un residente del pueblo, Pablo Novak, describió la noche de la inundación en Orato: “Una sensación de impotencia llenó el aire cuando escuché los gritos y vi las lágrimas. Los 1.500 habitantes de Epecuén tomaron todo lo que pudieron. Vi mientras intentaban encontrar la salida con sus pertenencias”.

Más tarde, CNN llamó a Novak “el hombre más solitario de Argentina” porque, unos 20 años después de la inundación, regresó a la desierta Villa Epecuén y fue el único residente de la ciudad hasta su muerte en 2024. Las aguas retrocedieron de la ciudad en 2009, revelando las ruinas de su balneario municipal, árboles blanqueados por el agua salada y señales de tráfico que marcaban hoteles abandonados.

Explorando los restos de Villa Epecuén hoy

El matadero abandonado en Villa Epecuen, Argentina – Photoalto/Pablo Camacho/Getty Images

Aunque, por supuesto, la ciudad turística ya no tiene complejos turísticos y no es un lugar donde pasar la noche, es bastante fácil llegar a ella para el viajero curioso. Puede volar a Buenos Aires, conocida como la Europa de Sudamérica, y luego tomar un autobús con el operador Chevallier en la Terminal Retiro. Desde allí, el autobús te lleva al pueblo de Carhué en unas nueve horas. Carhué, también situada en el lago Epecuén, es vecina de Villa Epecuén y es donde ahora viven muchos de los refugiados del pueblo abandonado. Si planea pasar la noche, Carhué es una excelente base: su Epecuén Hotel & Spa Termal tiene sus propias piscinas termales abastecidas por el agua del lago Epecuén e incluso ofrece visitas guiadas a Villa Epecuén. Desde Carhué, está a unos 20 minutos en auto o 1,5 horas a pie hasta el pueblo abandonado.

A la entrada de Villa Epecuén verás su matadero abandonado, uno de los pocos edificios que quedaron bastante intactos tras la inundación. A pesar de su inquietante aspecto, el matadero es una impresionante reliquia de la historia, diseñada por el arquitecto Art Déco Francisco Salamone y que atestigua el vibrante pasado que tuvo la ciudad. (Salamone también desarrolló el magnífico Ayuntamiento de Carhué.) La antigua estación de tren de Villa Epecuén se ha convertido en un museo, en el que definitivamente vale la pena detenerse: es gratis, muestra fotografías de la ciudad de sus días de gloria y contiene una colección de elementos rescatados de las ruinas, incluidos tocadiscos y saltadores.

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