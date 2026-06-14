Bitget avanza en su expansión latinoamericana con la aprobación de Argentina

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Resume este artículo con: ChatGPT Perplejidad Grok

Bitget obtuvo el registro como proveedor de servicios de activos virtuales en Argentina, fortaleciendo su posición regulatoria en uno de los mercados de activos digitales más activos de América Latina. La medida coloca al intercambio bajo el marco de cumplimiento actual del país mientras busca una expansión regional más amplia.



En resumen Bitget obtuvo el registro de PSAV en Argentina en el marco de la CNV.

El estado introduce obligaciones ALD, de presentación de informes y de cumplimiento.

La medida fortalece la expansión más amplia de Bitget en América Latina.

Bitget agrega Argentina a su mapa regulatorio

Bitget Polonia Sociedad de Responsabilidad Limitada se ha unido al registro PSAV de Argentina con el número de registro 153. El desarrollo sigue a los recientes registros de la bolsa en México, lo que muestra un claro esfuerzo por construir una presencia más estructurada en América Latina.

El registro está a cargo de la Comisión Nacional de Valores de Argentina, conocida como CNV. Coloca a Bitget dentro de las normas que se aplican a las empresas que intercambian, transfieren, salvaguardan o prestan servicios vinculados a activos virtuales en el país.

Esto es importante porque el crecimiento regional ya no puede depender únicamente del marketing o de la demanda de los usuarios. Los intercambios necesitan cada vez más registros locales, equipos de cumplimiento y sistemas de informes antes de poder lograr una expansión sostenible.

Lo que realmente significa el estatus PSAV

El registro de PSAV coloca a Bitget bajo obligaciones contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. La empresa debe operar como sujeto obligado ante la Unidad de Información Financiera de Argentina y cooperar con otras autoridades competentes.

En la práctica, este marco crea obligaciones en torno a la identificación de clientes, el seguimiento de riesgos, la notificación de actividades sospechosas y el mantenimiento de registros. Estos controles se están volviendo centrales a medida que los reguladores buscan una mayor visibilidad de las plataformas de activos digitales que operan a través de fronteras.

Aún así, el registro no debe confundirse con un respaldo general. No significa que la CNV garantice los productos, el desempeño de las inversiones o la seguridad de los activos de Bitget. Significa que la entidad registrada debe seguir los requisitos reglamentarios adjuntos a los proveedores de servicios de activos virtuales.

Argentina se convierte en un mercado criptográfico estratégico

Argentina ocupa una posición especial en la criptoeconomía latinoamericana. Los activos digitales han ganado atención como herramientas para acceder a los mercados globales, transferir valor y gestionar la exposición a un entorno financiero local frecuentemente inestable.

Esa demanda ha atraído intercambios, proveedores de billeteras y plataformas de monedas estables. Sin embargo, la rápida adopción también plantea interrogantes sobre la protección del consumidor, la custodia, el fraude y el movimiento de fondos entre los sistemas locales e internacionales.

El marco del PSAV representa el intento de Argentina de poner más orden en esa actividad. En lugar de prohibir la industria, las autoridades están creando un registro y sometiendo a los proveedores de servicios a obligaciones de cumplimiento más claras.

Para Bitget, el país ofrece tanto potencial comercial como una prueba regulatoria. Una base de usuarios sólida crea espacio para la expansión, pero la supervisión local significa que la plataforma debe demostrar que sus sistemas operativos pueden cumplir con los requisitos nacionales.

América Latina avanza hacia la supervisión formal

La regulación en América Latina sigue fragmentada. Cada país sigue su propio enfoque en materia de intercambios, monedas estables, impuestos e informes financieros. Eso obliga a las plataformas globales a adaptarse mercado por mercado en lugar de depender de una autorización regional.

Gracy Chen, directora ejecutiva de Bitget, describió el cumplimiento como cada vez más importante a medida que se desarrollan las reglas de activos digitales en todo el continente. La compañía presenta el registro en Argentina como parte de una estrategia a más largo plazo y no como una entrada al mercado a corto plazo.

Esa distinción es significativa. Las plataformas criptográficas alguna vez se expandieron internacionalmente primero y luego se ocuparon de la regulación. La industria ahora se está moviendo en la dirección opuesta. Los registros, las licencias y las estructuras de informes locales se están convirtiendo en la base del crecimiento.

El progreso de Bitget en Argentina, México y otras jurisdicciones sugiere que América Latina se está convirtiendo en una parte central de su plan global. La bolsa ya ha solicitado una licencia en El Salvador y el registro en Argentina añade otro punto de apoyo regulado. El próximo desafío será convertir ese trabajo de cumplimiento en una confianza duradera entre los usuarios locales.

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