México y el récord que comparte con Brasil, Alemania y Argentina

El equipo nacional de mexico vuelve a competir en la Copa del Mundo, consolidando aún más su estatus como uno de los participantes más frecuentes en la historia del torneo. Como coanfitrión de la edición 2026, El Tri se ubica entre las selecciones con mayor número de participaciones mundialistas.

México pertenece a un exclusivo grupo de países que han participado en 18 o más Mundiales. Con su aparición en 2026, la selección mexicana alcanzó 18 apariciones en la fase final del torneo, marca superada sólo por tres naciones.

Brasil lidera la lista de todos los tiempos con 23 apariciones a partir de 2026 y sigue siendo el Único país que se ha clasificado para todos los Mundiales. edición.

El Tri sumó una presencia más en el Mundial y se suma así a una lista de la que pocos países pueden presumir.JosÃ© MÃ©ndez

El Selecciónelo le sigue Alemania con 21 apariciones y argentina con 19. Ambas naciones se encuentran entre las más exitosas en la historia de la Copa del Mundo, habiendo ganado cuatro y tres títulos respectivamente.

Justo detrás de ellos está México, que igualó el total de 18 apariciones de Italia en el Mundial de 2026. Italia, sin embargo, no se clasifica para el torneo desde 2014.

La mayoría de Las ausencias de México en el Mundial se deben a campañas de clasificación fallidas.. En 1934, Estados Unidos eliminó al Tri en un repechaje celebrado en Roma, Italia.

Cuatro años después, en 1938, México optó por no entrar al proceso de clasificación y por tanto no participó en el torneo de Francia.

La siguiente vez que México se perdió la Copa del Mundo fue en 1974 y 1982, sin clasificar en ambas ocasiones luego de ser eliminado durante las eliminatorias regionales celebradas en Centroamérica y el Caribe.

La selección nacional también estuvo ausente del Mundial de Italia 1990 por el escándalo de los “Cachirules”lo que resultó en que la FIFA prohibiera a México participar en todas las competiciones internacionales.

Apariciones históricas en la Copa del Mundo Brasil 23 Alemania 21 Argentina 19 México 18 Italia 18 Francia 17 Inglaterra 17 España 17 Uruguay 15 Bélgica 15

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