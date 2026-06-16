Hinchas argentinos desafían la corona de BBQ de Kansas City

Argentina comienza su defensa de la Copa Mundial en Kansas City, la autodenominada capital mundial de la parrillada, pero sus fanáticos insisten en que la nación sudamericana ya es el rey de la parrilla.

Los aficionados vestidos de azul y blanco llegaron en masa antes del partido del martes contra Argelia, trayendo sus asado cultura a las calles de esta ciudad del Medio Oeste de Estados Unidos.

Su pretensión de supremacía en la barbacoa es valiente en una ciudad que está orgullosa de su propia reputación culinaria e incluso cuenta con un museo dedicado a este arte.

Mientras la carne chisporroteaba en el restaurante argentino Los Hornos, los fanáticos vestidos con camisetas de Lionel Messi y Diego Maradona bailaban al son de un tambor incesante.

Marco Narváez, un argentino radicado en Estados Unidos y dueño de una empresa de renovaciones, vive en Alabama desde 1996, pero todavía está convencido de que su comida nativa a la parrilla es la mejor.

“Mira, he probado la barbacoa americana y, sinceramente, personalmente, no me gusta”, dijo a la AFP este hombre de 56 años en la ruidosa reunión.

“Prefiero hacer asado con un poco chimichurri¿sabes? pero argentino asado no tiene precio. Además, es conocido en todo el mundo. Por supuesto, no tiene precio y no tiene rival”.

Tony Rivilli, un administrador de propiedades de alquiler a corto plazo de Córdoba, tiene la mente abierta pero finalmente está de acuerdo en que Argentina es el ganador.

“Me es imposible decirte que el argentino asado no es mejor”, afirmó el joven de 25 años. “He probado ambas cosas. Hay un corte americano llamado pechuga, que está delicioso.

“Mi problema, o la diferencia que veo, es que a ellos les gusta marinar o agregar salsas, mientras que al estilo argentino es solo sal y pimienta.

“Ambos son buenos, sólo que son diferentes. Para mí un asado es una cosa y una barbacoa es otra. Eso no significa que no puedas disfrutar de ambos”.

A unos pocos kilómetros al otro lado de la ciudad, los empresarios argentinos Leo García, de 51 años, y Carlos Espina, de 52, estaban probando comida al estilo estadounidense en el muy popular Joe’s Kansas City BAR-B-QUE.

“Para mí nada se compara con lo argentino asado“, dijo Espina. “Esto [US food] es picante, soy argentino asado persona.

“El sabor es diferente, es otro gusto, los estadounidenses tienen un paladar diferente”.

De regreso a Los Hornos, Daniela Ruiz, intérprete de lengua de señas de Buenos Aires, explica que la cultura del asado es más amplia que la comida misma.

“Argentino asado “Es más que comer carne, es más que reunirse, se trata de crear vínculos”, afirmó el hombre de 54 años.

“Desde primera hora de la mañana se enciende el fuego, con carbón, con leña, como quieras, y se cocina durante un buen rato antes de sentarnos a la mesa a disfrutarlo.

“Tiene que ver con algo que va más allá de simplemente sentarse a la mesa a comer. Entonces, tal vez eso es lo que le da un sabor que nada en el mundo podrá igualar”.

por Elena Boffetta, AFP