Mundial 2026: Haaland está a la altura de las circunstancias en su debut mundialista

Si hay un escenario que es demasiado grande para Erling Haaland, todavía estamos por encontrarlo.

Un hat-trick en su debut en la Liga de Campeones con el RB Salzburg, un hat-trick en su debut en la Bundesliga con el Dortmund, un doblete en su debut en la Premier League con el Manchester City y ahora dos goles en su debut en la fase final de la Copa del Mundo, que inspiraron a Noruega a una victoria por 4-1 sobre Irak.

Puede que la Copa del Mundo de 2026 haya transcurrido seis días, pero parecía como si realmente hubiera comenzado el martes, con Kylian Mbappé inspirando a Francia a una victoria por 3-1 sobre Senegal con dos magníficos goles que lo convirtieron en el máximo goleador de todos los tiempos de Les Bleus.

Poco más de una hora después, Haaland salió a su primera aparición en la Copa del Mundo y recogió el desafío lanzado por Mbappé, casi 18 meses mayor que él, con una exhibición llena de deseo, así como de los goles que esperamos.

El seleccionador noruego, Stale Solbakken, dijo después: “Se puede ver que estuvo a la altura de las circunstancias, no era demasiado grande para él.

“Tenía buenas sensaciones antes del partido, el último entrenamiento fue muy bueno. Tenía la sensación de que hoy lo haría por nosotros”.

El entrenador de Irak, Graham Arnold, añadió: “Es simplemente un increíble número nueve. Lo tratamos bastante bien durante gran parte del partido”. [but] al fin y al cabo es un delantero de primer nivel.

“Noruega podría sorprender a mucha gente con el equipo que tiene. Podrían llegar muy lejos”.

Arnold habló con Haaland después del pitido final y le reveló: “Solo le dije: ‘Eres uno de los mejores nueve que he visto’. Es tan fuerte, tan rápido y simplemente letal”.