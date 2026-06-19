La familia de Lionel Messi confirma que el padre del astro argentino atraviesa problemas de salud

El impresionante triplete de Lionel Messi en la victoria de Argentina por 3-0 en la primera Copa del Mundo sobre Argelia el 17 de junio, la superestrella se emocionó inusualmente al celebrar, lo que generó especulaciones sobre por qué el jugador característicamente duro y concentrado bajaría un poco la guardia en un partido de la fase de grupos.

Tras el partido inaugural, Messi abordó el tema pero no entró en detalles.

“¿Por qué lloré? Fue algo completamente ajeno al fútbol. Pasé unos días difíciles”, dijo Messi tras el partido.

“Pero estoy agradecido a toda la delegación y a mis compañeros porque siempre estuvieron a mi lado, dándome mucha fuerza para ayudarme a superarlo”.

El motivo probablemente esté relacionado con los problemas de salud que enfrenta su padre, y la familia confirmó la situación el jueves.

La familia Messi anuncia que Jorge atraviesa una situación de salud. En este momento se encuentra bajo supervisión médica, recuperándose y evolucionando favorablemente dada su condición actual. Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia desea expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con que algunas personas han tratado un asunto estrictamente privado y familiar. La familia también desea aclarar que sólo sus familiares más cercanos tienen información real y veraz sobre el estado de Jorge. Por lo tanto, no debe considerarse válida ni veraz cualquier versión, afirmación o información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes. En momentos como este pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de quienes la rodean no deben ser objeto de especulaciones ni de interés mediático irresponsable. Agradecemos sinceramente a todos las muestras de cariño, respeto y preocupación recibidas, y pedimos que la privacidad, confidencialidad e intimidad de Jorge –y la de toda su familia– sean preservadas durante este proceso. Cualquier actualización relevante será comunicada oportunamente por la familia y los canales correspondientes. Gracias por su comprensión.

Jorge Messi gestiona los vastos intereses comerciales de su hijo, actúa como su agente y tiene 68 años.

Sobre el terreno de juego, los tres goles de Messi ante Argelia supusieron su primer triplete en un Mundial. También lo llevó a 16 goles en la Copa Mundial, empatando la mayor cantidad de todos los tiempos junto con el alemán. Miroslav Klošemientras también lo ve duplicarse cristian ronaldoEl total de ocho goles en la Copa del Mundo en su carrera.

Argentina regresa a la acción el lunes contra Austria a la 1 p.m. hora del este