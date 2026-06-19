Informes de la ONU registran violaciones de derechos de los niños en conflictos, siendo las fuerzas gubernamentales los principales perpetradores

Informes de la ONU registran violaciones de derechos de los niños en...

El contenido convertido al Español es el siguiente:

NACIONES UNIDAS—Casi 25,000 niños atrapados en conflictos fueron víctimas de un número récord de violaciones el año pasado, incluyendo asesinatos, violaciones y reclutamiento para luchar, y por primera vez, las fuerzas gubernamentales —no los grupos armados— fueron los principales perpetradores, según un nuevo informe de las Naciones Unidas.

El informe anual del Secretario General Antonio Guterres, publicado esta semana, tiene una lista negra de violadores contra los niños: fuerzas gubernamentales de ocho naciones y 67 grupos armados de 16 países y territorios.

El número de violaciones —que también incluyen secuestros, ataques a escuelas y hospitales, y negación de acceso humanitario para ayudarlos— aumentó por cuarto año consecutivo a 38,558, según el informe que se basa en datos verificados de la ONU. Dijo que 24,174 niños, un tercio de ellos niñas, resultaron afectados, con varios miles sometidos a múltiples violaciones.

“La magnitud y persistencia de estas violaciones exigen algo más que reconocimiento—exigen resolución”, dijo la representante especial de la ONU para niños en conflicto armado, Vanessa Frazier, en un análisis del informe.

Ella instó a los 193 miembros de la ONU a enfrentar los hallazgos y “reconocer que proteger a los niños no es solo una aspiración, sino una obligación, y que las decisiones tomadas hoy darán forma a los futuros que puedan o no llegar a vivir”.

Por primera vez desde que la ONU autorizó el monitoreo de abusos contra niños en conflictos hace 30 años, el informe dijo que “las fuerzas gubernamentales fueron responsables de la mayoría de las graves violaciones”.

Encabezando la lista de 2025 están las fuerzas militares israelíes y sus fuerzas de seguridad, con 12,445 violaciones. Le sigue Congo, con 4,114 violaciones, y Myanmar, Somalia y grupos armados en Nigeria, todos con más de 2,000 violaciones. También figuran en la lista negra las fuerzas gubernamentales de Sudán, Sudán del Sur, Siria y las fuerzas armadas rusas en Ucrania.

La lista negra también incluye a Hamas y la Yihad Islámica Palestina, que llevaron a cabo los ataques sorpresa del 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel que causaron la muerte de unas 1,200 personas, en su mayoría civiles, y desencadenaron la guerra en Gaza. La ONU dice que los colonos israelíes fueron responsables de 326 graves violaciones el año pasado, y Guterres advirtió que si estos ataques continúan, los colonos podrían ser incluidos en la lista negra.

El informe dice que las fuerzas gubernamentales fueron “los principales perpetradores” de 6,266 asesinatos de niños —un aumento del 34% respecto al año pasado— así como 7,958 heridas.

La ONU dijo haber verificado el asesinato de 2,668 niños palestinos por las fuerzas israelíes en Gaza y 55 niños palestinos en Cisjordania y Jerusalén Este. La ONU recibió informes del asesinato de otros 4,588 niños en Gaza y lesiones a 346 niños israelíes que está en proceso de verificar, dijo el informe.

Guterres dijo sentirse “consternado por la magnitud de graves violaciones contra niños” en los territorios palestinos e Israel, “gravemente alarmado por el aumento vertiginoso de graves violaciones” perpetradas por las fuerzas israelíes, y “profundamente alarmado por el aumento vertiginoso de ataques realizados por colonos israelíes” que afectan a niños sin que se rinda cuentas.

El jefe de la ONU instó a Israel a desarrollar y firmar un plan con las Naciones Unidas para poner fin al asesinato y mutilación de niños, y a los ataques a escuelas y hospitales con compromisos con plazos definidos.

El embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, acusó a Guterres de difuminar “la distinción fundamental entre un estado democrático luchando por su supervivencia y organizaciones terroristas asesinas” como Hamas y la Yihad Islámica en lugar de alinearse con las víctimas de los ataques del 7 de octubre de 2023. Dijo que este será el legado de Guterres —“uno de los mayores fracasos morales en la historia de las Naciones Unidas”.

Frazier, la representante especial para niños en conflicto, dijo a los reporteros el jueves que hay varias razones por las que las fuerzas gubernamentales fueron responsables de más violaciones este año. Eso incluye “la impunidad que estamos viendo hacia el derecho internacional” y los cambios en la guerra de campos de batalla a lugares densamente poblados utilizando nuevas armas como drones y explosivos que cubren un área amplia, dijo.

“Los niños fueron impactados mientras escapaban del conflicto, buscaban comida, agua o atención médica, y navegaban por áreas fuertemente contaminadas por restos explosivos de guerra, a menudo contribuyendo a discapacidades de por vida,” dijo en el análisis del informe.

La ONU dijo que verificó el reclutamiento y uso de 6,607 niños en conflictos, con el número más alto en Congo, Nigeria, Haití, Somalia y Colombia. Dijo que 5,129 jóvenes fueron secuestrados, principalmente en Nigeria, Congo, Somalia, Myanmar y Mozambique.

Y reportó 1,783 víctimas de violación y violencia sexual infantil, con el número más alto en Congo, Nigeria, Somalia, Sudán y Haití.