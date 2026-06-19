Silencio puede ser una forma exploratoria de interacción social, una protesta, o una técnica para acceder a estados superiores de conciencia. Puede señalar la no resistencia, subordinación, o actuar como emblema de dominación económica y poder. En tiempos donde predominan las desigualdades, inestabilidad, innovación técnica y charlas en línea, es un ‘recipiente esperando ser llenado de significado’, escribe Patryk Lichota en un número de Czas Kultury que explora las implicaciones socio-políticas del silencio.

Hoy en día, la serenidad se encuentra menos en prácticas culturales o espirituales que consolidan o expresan comunidades, que en la lógica del libre mercado. La calma ha sido mercantilizada: se distribuye digitalmente en línea, curada por algoritmos y gestionada por la industria del bienestar. ‘El silencio no es una alternativa al ruido generado por el sistema, sino su continuación sublimada’, argumenta Lichota. ‘El silencio ha perdido su potencial social y simbólico y funciona como un recurso dentro de la economía de la atención… El consumidor paga por un ‘reinicio’ temporal. La quietud -tradicionalmente contemplación o resistencia- ha sido absorbida por la lógica de la productividad.

El mundo capitalista tardío se basa en un imperativo interno de auto-mejora individual, dirigido a un funcionamiento exitoso dentro de las estructuras existentes. Las aplicaciones móviles, auriculares ANC, retiros y terapias que ofrecen alivio y regeneración no son remedios sino síntomas. No cuestionan los valores capitalistas, sino que los reciclan en una infraestructura diseñada para fomentar la adaptación y gestionar los efectos del estrés en la productividad. Las formas de silencio reguladas por el mercado promueven la separación, exclusión y distinción de clase, lo que conduce a tensiones crecientes entre el orden social y el entorno acústico. Individuos agotados compran técnicas de silencio para aislarse y protegerse de un exceso de estímulos generados por un sistema que permanece desafiado.

Deprivación sensorial

En las décadas de 1950 y 1960, las investigaciones financiadas por la CIA sobre control mental incluían la privación sensorial, la hipnosis y el uso de drogas alucinógenas. Proyectos paralelos financiados por el Canadian Defence Research Board iniciaron estudios sobre el potencial de la privación auditiva y visual con fines militares e inteligencia, incluida la interrogación. Katarzyna Szafranowska describe la historia de las primeras investigaciones en tanques de aislamiento y las formas en que las percepciones humanas cambiaron cuando se privaron de estímulos sensoriales. Los efectos notables incluían una percepción más lenta del tiempo, sensaciones de calma y la apertura de nuevas dimensiones de experiencia.

Para la década de 1980, los tanques de flotación estaban disponibles comercialmente como terapia para el estrés y la fatiga, a pesar de las críticas que comparaban su uso con el confinamiento solitario o la tortura. ‘La privación combinó la relajación y la crueldad, la libertad y la coerción, la autonomía y la subordinación’, escribe Szafranowska. Sin embargo, la escapatoria ofrecida por la terapia de flotación sigue siendo una opción extendida en spas hoy en día, aunque la presión para ‘descansar de manera productiva y rápida’ en efecto crea una ‘empresa activa’ que promueve el ideal neoliberal de trabajadores eficaces, laboriosos y totalmente autosuficientes.

Las cámaras de privación pueden prometer relajación y control sobre los estímulos auditivos, pero ‘el control es ilusorio, al igual que el silencio es una ilusión interrumpida por sonidos inscritos en el cuerpo’. La quietud puede intensificar la conciencia de la respiración, digestión, latidos del corazón o incluso tinnitus. ‘La flotación ofrece un ideal inalcanzable, una fantasía sobre la felicidad, la paz y la armonía, mientras es una estrategia de supervivencia… un síntoma de cómo los problemas sociales siguen siendo abordados de manera inadecuada, aumentando más la tensión en la relación entre el cuerpo humano y su ubicación auditiva.’

Mudez emancipatoria

Magdalena Dziurzyńska considera cómo la ficción feminista especulativa escrita entre los años 1960 y 1980 puede servir como ‘laboratorio para la imaginación política’ actualmente. La escritura de la época era un espacio experimental en el que las nociones de poder, lenguaje y comunicación eran radicalmente reformuladas. Dziurzyńska se centra en dos novelas utópicas en las que las mujeres crean comunidades fuera de la norma patriarcal, utilizando el silencio como una herramienta para construir paisajes comunicativos alternativos donde la conciencia, la intuición, la comunidad y las formas de expresión no dominantes tienen prioridad.

Las novelas de Sally Miller Gearhart ‘The Wanderground’ (1979) y de Diana Rivers ‘Journey to Zelindar’ (1987) representan comunidades de mujeres que traspasan los límites del lenguaje para formar grupos igualitarios e integrados, viviendo en sintonía con el entorno natural. Su mudez representa un descarte simbólico de las limitaciones lingüísticas a favor de formas auténticas e inclusivas de articulación, que apuntan a nuevas afirmaciones del yo.

Dziurzyńska reconoce que el modelo de ‘verdadera’ y armoniosa feminidad, creado en las novelas, ha sido explotado para justificar la sofocación de la agencia política y diversidad de las mujeres. Sin embargo, los textos proponen posibilidades no probadas para la exploración de la autonomía femenina, la comunalidad y el equilibrio ecológico, argumenta. La escritura feminista de finales del siglo XX crea un espacio para formular estrategias para resistir el resurgimiento de la retórica patriarcal y construir nuevos códigos y conexiones en tiempos de crisis climática, exclusión basada en la identidad y creciente brutalidad.

Silencio performático

El silencio no se realiza mediante la retirada del mundo externo, sino mediante la participación en su realidad inmanente, sugiere Monika Bakke. Mantener la quietud puede desafiar los patrones de pensamiento arraigados, allanar el camino para reevaluar valores y ofrecer una rearticulación laica de prácticas espirituales establecidas, tanto orientales como occidentales. Aplicado en el arte del performance, con un público participativo atento, puede subvertir nuestra tendencia a otorgar al lenguaje un poder desproporcionado para determinar lo que es real o deseable. Bakke examina el trabajo de dos artistas del performance —Marina Abramović y Amrit Karki— cuyo trabajo se basa en técnicas silenciosas y meditativas tradicionales.

Abramović enfatiza que ‘un artista tiene que crear espacio para que el silencio entre en su obra’. La práctica del silencio forma un puente entre la experiencia material y su arte, que explora el intercambio de energía entre cuerpos vivos y material inorgánico. En el ciclo de ‘Objetos Transitorios’ de Abramović, se alienta a las audiencias a interactuar con esculturas hechas de bloques minerales como amatista, cuarzo o cobre, y entrar en una relación directa con el mundo inanimado. Sobrepasar los límites del pensamiento y el lenguaje puede reconfigurar estados psicológicos humanos, emociones y niveles de energía física, de manera que ‘la división binaria entre sujeto y objeto, materia y conciencia, animado e inanimado llega a ser desmantelada’.

El trabajo de Amrit Karki ‘Lo que me has dado, lo libero para siempre’ se inspira en el ‘Método’ de Abramović para acceder a estados superiores de conciencia, pero también evoca rituales de limpieza en las tradiciones hindúes nepalesas de adoración, realizados en objetos como el Linga de cuatro caras Chaturmukha. El performance filmado de Karki, exhibido en el Museo Rubin de Arte de Nueva York (2024), invita al público a verter un chorro de agua sobre su cabeza y cuerpo, simbolizando un lavado de impurezas y una rendición ante lo divino, que forma parte de la práctica religiosa diaria en Nepal. Aunque lleno de simbolismo sagrado, el performance de Karki va más allá de la tradición religiosa: ‘Mientras permanece en el ámbito de espiritualidad silenciosa, abierta e inclusiva, abarca un deseo ordinario, universal de renovación… un nuevo comienzo en los dominios de la percepción y la cultura.

Reseña por Irena Maryniak