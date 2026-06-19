Más fresco que lo indicado: Sauce dice que tiene 24, no 25.

INDIANÁPOLIS — El resto del mundo parece estar incierto sobre la edad exacta del esquinero de los Indianapolis Colts, Sauce Gardner, pero Gardner no tiene dudas al respecto.

En una reciente interacción con los reporteros sobre su papel de liderazgo como defensor veterano, señaló que aún es bastante joven.

“Tengo 24 años, por cierto,” afirmó.

Eso podría haber sorprendido a muchas personas. Porque, en muchos rincones de internet, Gardner figura como teniendo 25 años.

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En algún momento, se aceptó como un hecho que Gardner nació el 31 de agosto de 2000. Lo dice así en varias referencias en línea, incluidos sus perfiles en ESPN.com, Pro Football Focus y Yahoo Sports.

Pero, resulta que Gardner nació en realidad el 31 de agosto de 2001. Como dijo, tiene 24 años. El sitio web de los Colts y NFL.com reflejan la fecha de nacimiento de 2001.

“Es increíble que esté diciendo esto una vez más,” dijo Gardner la semana pasada cuando los Colts finalizaron su práctica fuera de temporada.

Gardner luego le dijo a The Athletic que siempre ha especificado que su cumpleaños es en 2001 y dijo que su licencia de conducir lo confirma.

“Cuando se trata de la documentación y todo lo que he firmado, todo dice ’01,” dijo a The Athletic. “Así que no sé de dónde o cómo se pudo haber confundido a menos que la gente lo saque directamente de Google.”

Los Colts, para el registro, han tenido su fecha de nacimiento correcta en sus materiales desde que el equipo lo adquirió en un intercambio millonario el año pasado, dijo un portavoz del equipo. Indianápolis envió dos selecciones de primera ronda y al receptor Adonai Mitchell a los New York Jets por Gardner, quien se espera sea una pieza central de la defensa de los Colts esta temporada.

Gardner podría estar entrando en su quinta temporada, pero sigue siendo tan joven como otros jugadores que están comenzando sus carreras en la NFL. Akheem Mesidor, selección de primera ronda de los Los Angeles Chargers, cumplió 25 años en abril y aún no ha jugado su primer snap en la NFL.