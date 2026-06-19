EXCLUSIVO: Colin Cowherd habla sobre la venta de The Volume, la reducción del espectáculo de tres horas y la jubilación

EXCLUSIVO: Hace cinco años, el presentador de Fox Sports, Colin Cowherd, fundó The Volume, una red de podcasts y medios digitales que incluye programas con Richard Sherman, Sophie Cunningham y el rapero Fat Joe. La compañía tiene la posibilidad de superar los 75 millones de dólares en ingresos este año y se ha convertido en una de las empresas de medios deportivos de propiedad independiente más grandes de la industria.

Esta semana, Cowherd se unió a OutKick para una discusión de una hora que cubrió una variedad de temas, incluida la intersección de los deportes y la política, Donald Trump, la religión, la felicidad, la jubilación, ESPN y el futuro de su empresa.

Específicamente, Cowherd abordó si planea vender su empresa de medios, como Dave Portnoy, Bill Simmons y otros que lo hicieron antes que él.

“Hemos tenido gente interesada”, dijo Cowherd a OutKick. “Tendría que ser la opción adecuada”.

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“No necesariamente tendría que ser una emisora”, dijo Cowherd sobre un comprador potencial para The Volume. “Creo que tengo suficiente conocimiento en radiodifusión para poder manejar ese aspecto. No necesariamente necesito orientación en ese aspecto”.

“Tendría que ser algo que funcione para nuestros empleados. Bobby, cuando se trata de The Volume, no pierdo el sueño por la noche si tengo un mal espectáculo. Pierdo el sueño porque tengo 60 empleados y ellos tienen familias.

“Cualquier decisión que tome tendría que involucrar a un socio que entienda eso. Tendría que ser un socio que respete a mi equipo ejecutivo y respete nuestra capacidad de transmisión. No tengo prisa por hacerlo. Además, es muy divertido tener el control.

Cowherd dijo que buscó asesoramiento de personas del sector financiero que le aconsejaron vender “sólo una pequeña parte de la empresa”.

“Si fuera a venderlo, no sé si lo vendería todo”.

También habló de la importancia de que un comprador potencial tenga las sinergias adecuadas.

“Las sinergias no siempre funcionan. Les daré un ejemplo. Las fusiones de aerolíneas generalmente funcionan. Se mantiene un equipo ejecutivo y una de las aerolíneas ofrece rutas ampliadas. Cuando Alaska y Virgin se fusionaron, eso pareció funcionar. El consumidor ganó.

“En los medios, creo que la compra de Roku por parte de Fox tiene suficiente superposición como para que funcione. Muchas veces miro a Fox y veo lo que hacen, sus patrones y su historia. Lachlan es muy agresivo en la búsqueda de adquisiciones.

“Si consigo la sinergia adecuada y tratan bien a mis empleados, podemos hablar y escalar”.

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Si le preguntas a la mayoría de los ejecutivos y agentes de los medios deportivos, te dirán que los tres mayores impulsores de la industria son Cowherd, Pat McAfee y Stephen A. Smith, en algún orden. Pero eso no dura para siempre.

En esta industria, muy pocas personas llegan a la cima. La mayoría aguanta demasiado. En este momento, Skip Bayless interpreta a un personaje secundario en la red de podcasts de Gilbert Arenas. Rich Eisen y Dan Patrick están haciendo otro podcast que analiza sus legados en la década de 1990.

Le preguntamos a Cowherd cuánto tiempo más planea hacer esto.

“Bueno, tengo poco más de 60 años. Me quedan dos años de contrato. [Fox Sports and iHeart]. Sigo pensando que tengo una bola rápida.

“Creo que tal vez en algún momento, Bobby, en lugar de un programa de televisión de tres horas, que es un programa de televisión largo, lo reduzco. PTI es genial, pero piensa en esto: es un programa de media hora. Multiplícalo por seis, y lo haré principalmente en solitario.

“He hablado con Fox sobre si debería reducirlo a dos horas para mi próximo contrato. Esa es una posibilidad”.

Luego explicó cómo jubilarse demasiado pronto puede hacer que las personas envejezcan más rápidamente.

“He leído historias, Bobby, sobre personas que envejecen más rápidamente cuando no se despiertan con una misión o un propósito. Y mi esposa no me quiere en casa todo el día. Ella tiene su vida. Me decía: ‘Me estás siguiendo por toda la casa como un gato'”.

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“Así que no creo que la jubilación sea en el corto plazo, pero cuando ese siete comience a acercarse como el primer número, cuando tenga unos 70 años, probablemente estemos a la vuelta de la esquina”.