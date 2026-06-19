Scaloni de Argentina se enfrenta al dilema del delantero tras la victoria inicial

KANSAS CITY, Kansas, 18 de junio: Argentina regresó a los entrenamientos con Lionel Scaloni enfrentándose a nuevos dilemas de selección, después de que los campeones abrieron su campaña en la Copa del Mundo con una victoria por 3-0 sobre Argelia, mientras la competencia por el papel de delantero enfrenta nuevamente a Lautaro Martínez contra Julián Álvarez.

Los titulares regresaron al campo de entrenamiento antes del segundo partido contra Austria el lunes, después de trabajar solo en el gimnasio el miércoles. Martínez lideró la línea en el primer partido antes de que Álvarez lo reemplazara en el minuto 55.

Álvarez era el titular habitual de cara al torneo, pero Scaloni optó por Martínez, haciéndose eco de su triunfal campaña Qatar 2022, cuando el jugador del Inter de Milán comenzó como delantero titular pero Álvarez asumió el cargo a partir del tercer partido.

Scaloni dijo antes del partido de Argelia que el jugador del Atlético de Madrid se había recuperado de un problema en el tobillo y estaba disponible.

Tras el partido destacó el “increíble trabajo físico” de Martínez en el primer partido.

“El entrenador toma decisiones constantemente: quién juega, quién no, quién entra y quién sale”, dijo a los periodistas después del partido. “A todos les gustaría jugar, pero para formar el equipo se necesitan 11 jugadores y hay que buscar el funcionamiento ideal”.

Los medios y periodistas argentinos que asistieron a la sesión de entrenamiento del jueves dijeron que Scaloni probablemente elegiría a Álvarez en lugar de Martínez para su partido del Grupo J contra los austriacos.

“Benditas dudas y bendita competencia”, dijo a Reuters el ex portero de Boca Juniors Carlos Navarro Montoya, afirmando que la dificultad de tener que elegir entre los dos delanteros centro refleja la calidad del equipo argentino.

“Martínez es un rematador brillante, más bien un delantero de área penal, mientras que Julián te da definición y presencia dentro del área pero también contribuye fuera de él y puede involucrarse más. Puede tener mayor intensidad física al presionar”, dijo Navarro Montoya.

El debate se extiende más allá del ataque.

También hay incertidumbre en el lateral derecho, donde Gonzalo Montiel fue titular contra Argelia pero Nahuel Molina, habitualmente la primera opción, entró en el entretiempo.

El lateral izquierdo Nicolás Tagliafico también sigue en duda por una lesión en el gemelo, ya que Facundo Medina fue suplente ante Argelia. La Federación Argentina dijo el miércoles que Tagliafico estaba trabajando en el campo y progresando positivamente.

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